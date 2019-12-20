Dünya Bilerek ezdi ömür boyu hapis aldı
AVRUPA

Bilerek ezdi ömür boyu hapis aldı

Almanya’da, hapse girmek için bilerek bir bisiklet sürücüsüne çarpan, arabasında yaşayan, evsiz bir adama ömür boyu hapis cezası verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Saldırganın önceden tanımadığı bisikletli, ülkenin kuzeyindeki Aşağı Saksonya eyaletindeki bir bisiklet yolunda gerçekleşen saldırıda ağır yaralandı. Oldenburg’da görülen davada, yargıçlar 62 yaşındaki evsiz adamın “bir ceza kurumundaki sürekli bakımı” istediğini söyledi ve zanlının motivasyonunun açgözlülük olduğuna hükmedildi. Saldırı sırasında, zanlının evi yoktu ve araç plakasının süresi de uzun süre önce dolmuştu. Zanlı, bisiklet şeridinden gelen bisikletlerin üzerine sürüp, 48 yaşındaki kurbana çarpmıştı.

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