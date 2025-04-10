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Bill Gates çocuklarına bırakacağı serveti açıkladı

Bill Gates çocuklarına bırakacağı serveti açıkladı

09:0010/04/2025, Perşembe
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Bill Gates
Bill Gates

İsrail'e yapay zeka desteği sağladığı Amerikan teknoloji şirketi Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates, "akıl almaz" servetinden çocuklarına bırakacağı miktarı açıkladı.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, çocuklarına bazılarının beklediği kadar çok para bırakmıyor.


Forbes'a göre, 28 yaşındaki Jennifer, 25 yaşındaki Rory ve 22 yaşındaki Phoebe adlı çocuklarını eski eşi Melinda French Gates ile paylaşan Gates, 101,2 milyar dolar gibi göz kamaştırıcı bir servete sahip.


Ancak Gates'in çocukları, onun "akıl almaz" servetinin yalnızca küçük bir kısmını görecek.


'Bu durum onlara bir iyilik değil'

69 yaşındaki Gates, “Figuring Out With Raj Shamani” podcast'inde “Bence buna herkes karar verir” dedi.


Gates, şunları ekledi:

“Çocuklarım harika bir terbiye ve eğitim aldılar, ancak toplam servetin yüzde 1'inden daha azını aldılar çünkü bunun onlara bir iyilik olmayacağına karar verdim.”


New York Post'a göre yine de 101,2 milyar doların yüzde 1'i hala 1 milyar doların üzerinde olduğu için Gates'in çocukları yüklü bir ödeme günü bekliyor.


'Bu bir hanedanlık değil'

Gates, şöyle konuştu:

"Bu bir hanedanlık değil, onlardan Microsoft'u yönetmelerini istemiyorum. Onlara kendi kazançlarını ve başarılarını elde etmeleri için bir şans vermek istiyorum. Bilirsiniz, önemli olsunlar ve benim sahip olduğum inanılmaz şans ve talihin gölgesinde kalmasınlar" diye devam etti.


Gates, "Farklı aileler bunu farklı şekilde görüyor. Bence teknolojiden servet kazanan insanlar daha az hanedan... Hatta sermayelerini alıp çoğunu dağıtıyorlar" ifadelerini kullandı.

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