Billström: İsveç 'ifade özgürlüğü' dehşet verici

İsveç'te İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptığı Kur'an-ı Kerim-i yakma eyleminin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Billström, yapılan eylemi desteklemediğini belirten açıklamalarda bulundu. Önceki günlerde Türkiye'nin uyarılarına "ifade özgürlüğü" cevabını vererek bu eylemi İsveç demokrasisinin bir parçası olarak tanımlayan Billström, “İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahiptir, ancak bu, İsveç Hükümetinin veya benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
2:01 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström.
İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim-i yakarak provakatif bir eylemde bulunmasının ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Paludan'ın polis korumasında gerçekleştirdiği eylemini desteklemediğini açıkladı. Billström
, “İslamofobik provokasyonlar dehşet verici
. İsveç geniş kapsamlı bir i
fade özgürlüğüne sahiptir,
ancak bu, İsveç Hükümetinin veya benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez.” ifadelerini kullandı.
İSVEÇ DEMOKRASİSİNİN BİR PARÇASI
Billström, önceki gün yaptığı açıklamayla, Rasmus Paludan'ın provokasyon hazırlığı için izin almasının ardından Türkiye'den gelen uyarılara cevaben eylemi "
ifade özgürlüğü
" olarak tanımlamıştı. Bu eylemi İsveç demokrasisinin bir parçası olarak gören Billström,
"İsveç'te ifade özgürlüğü oldukça geniştir ve bu tür gösterilerin yapılabiliyor olması da demokrasimizin bir parçasıdı
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