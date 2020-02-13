BİM'den Fas'a yüzde 50 cevabı

Fas Ticaret Bakanı Moulay Hafid Elalamy'nin BİM Fas'ın ülke içinde yüzde 50'den daha az yerli ürün sattığı iddialarına ve tehditlere Türkiye'den anında cevap verildi. BİM CFO'su Haluk Dortluoğlu, Fas Ticaret Bakanı'nın BİM'in bu ülkedeki mağazalarında sattığı malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmemesi halinde mağazaların kapatılabileceği açıklamasının operasyonlarını etkilemeyeceğini; çünkü ürünlerin yüzde 85'ini halihazırda Fas'taki yerel üreticilerden tedarik ettiklerini söyledi.

Haluk Dortluoğlu

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Fas'taki BİM şubesi

YEREL ALIMDA ORANLAR ARTIYOR

Fas'taki satışların yüzde 15'nin Türkiye'den gittiğini söyleyen Dortluoğlu, "Yüzde 85'i zaten Fas'taki yerel alımla yürüyor. Türkiye'den tedarik oranı gittikçe de düşüyor. Fas'tan yerel alımı ciddi oranda artırdık ve artırmya da devam edeceğiz. Fas'ta ciddi anlamda istihdam sağlıyoruz. Fas ekonomisinin gelişimine ve Fas halkına daha düşük fiyalarla ürün sunulması konusunda çok büyük katkılarımız var. Operasyonumuzun yüzde 85'i zaten Fas'taki yerel alımla yürüyor. Yerli üretime ve istihdama destek verecek şekilde faaliyetlerimize devam edeceğiz. Operasyonlarımızı etkileyecek bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

FAS'TA 3 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Dortluoğlu'nun verdiği bilgiye göre, BİM'in Fas'ta 500'e yakın mağazası ve 3 bine yakın çalışanı bulunurken; Fas operasyonu BİM'in toplam cirosu içinde yüzde 5 pay sahibi. BİM'in açıkladığı son finansal tablolara göre, 9 aylık hasılatı 29.7 milyar lira oldu. Türkiye ve Fas hükümetleri, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yenilenmesi için de görüşmeler yürütüyor. Dortluoğlu, "Fas operasyonumuz ciddi istihdam sağlayan, yüzde 100 kayıt altında, tüm Fas kanunlarına yüzde 100 uyum sağlayan bir kurum. Bütün mevzuata harfiyen uyuyoruz. Ekonomiye ciddi katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Zannediyorum Meclis'te Türkiye-Fas ilişkileri ile ilgili görüşme varken yapılan bir açıklama. O nedenle iç politikaya dönük mesaj gibi. Bize yansıyan bir talep yok" diye konuştu.

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Yurtdışında 800'den fazla mağazası var

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırıyor. Yüksek indirim modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutarak ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedefliyor. BİM, geçtiğimiz yıl yurtiçinde 766 yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık yüzde 12 oranında büyüme kaydetti. BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7 bin 531 mağaza sayısına ulaştı. BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 500 mağazaya ulaşırken, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılını 320 mağaza ile kapattı.