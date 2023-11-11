Binaların yarısı yerle bir oldu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gazze’de İsrail’in saldırıları sonucu konutların yüzde 50’sinin yok olduğunu duyurdu. BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Yönetici Sekreteri Rola Dashti, “Gazze’deki yıkım daha önce hiç görülmemiş boyutlarda.” ifadelerini kullandı. UNDP Arap Ülkeleri Bölgesel Büro Direktörü ve Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah el-Derderi ve BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Yönetici Sekreteri Rola Dashti, düzenledikleri basın toplantısında, “Gazze Savaşı: Filistin Üzerindeki Olası Sosyo-Ekonomik Etkiler” adlı raporu paylaştı. Gazze’de sadece 1 ayda konutların yüzde 50’sinin yok olduğu bilgisini paylaşan el-Derderi, bunun çok önemli bir sınama olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bu uzun vadeli yerinden edilme krizine yol açarak önemli insani, ekonomik, kalkınma ve güvenlik sonuçları doğurabilir. Karşılaştırmak amacıyla bakarsak, Suriye, savaşın 4. yılında bu yüzdede konut kaybına uğradı, Gazze sadece bir ayda. Bu daha önce hiç görülmemiş bir durum. Savaş bittikten sonra bile insani etkileri sürecek.”

16 yıl geriye gitti

ESCWA Yönetici Sekreteri Rola Dashti ise tüm bahsedilen rakamların ardında gerçek yüzler olduğunu unutmamak gerektiğine işaret etti. Dashti, “Gazze’deki yıkım daha önce hiç görülmemiş boyutlarda.” dedi. Diğer taraftan “Gazze Savaşı: Filistin Üzerindeki Olası Sosyo-Ekonomik Etkiler” raporunda, Filistin’in çatışmanın yoğunluğuna bağlı olarak 11 ila 16 yıl arasında geriye gitmesinin öngörüldüğü belirtildi.

El Halil’de 750 Filistinli aile ablukada

İşgalci güç İsrail sadece Gazze’yi değil, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde, H2 bölgesi olarak belirtilen alanda yaşayan 750 Filistinli aileyi 7 Ekim tarihinden bugüne tam abluka altında tuttuğu ortaya çıktı. İsrail merkezli insani yardım kuruluşu Btselem’in raporuna göre, El Halil’de oturan 750 aile işgalci güç tarafından toplu cezalandırmaya tabi tutulacak şekilde sokağa çıkma yasağına tabi tutuluyor. 21 Ekim’e kadar tam olarak uygulanan yasak, o tarihten sonra pazar, salı ve perşembe günleri bir saat sabah ve bir saat akşam olmak üzere uygulanmaya devam edildiği belirtildi. Ancak, Filsitinli ailelerr için evden çıkıp ihtiyaçlarını gidermek de mümkün değil. Askeri kontrol noktalarında keyfi gerekçelerle engellenen ya da geçişleri geciktirilen Filistinliler elleri boş şekilde geri dönebiliyor. Bir ayı geçkin zamandır abluka altında olan 750 ailenin gıda, su, ilaç ve yakıt gibi temel yaşam ihtiyaçlarına ulaşmakta zorlandığı da Btselem tarafından kaydedildi.











