Binali Yıldırım ve ailesinden Lübnan’da mültecilere Ramazan yardımı

Ramazan organizasyonu için Lübnan’da bulunan Sadakataşı Derneği ekibi, Filistinli ve Suriyeli mülteciler ile Türkmen ailelere yardım ulaştırdı. Dağıtımlara AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım katıldı.

950 aileye gıda ve zekât desteği

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal’ın koordinasyonunda bölgede bulunan dernek Ramazan ekibi Beyrut, Trablus, Ketermaye, Bekaa bölgelerinde yaşayan Filistinli ve Suriyeli mülteciler ile Türkmen 950 aileye gıda kumanyası ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi.

Filistinli mülteci kampına destek

Burj el-Barajne kampında yaşayan Filistinli mülteci bir aileye derneğin Gelir Temini Projeleri kapsamında mini kamyonet teslim edildi. Dernek, kampta yıllarca tadilatları yapılmayan birçok evin bakımlarını gerçekleştirmeye başladı. Burj el-Barajne mülteci kampında ücretsiz sağlık hizmeti veren bir polikliniğe dernek tarafından odyometre cihazı teslim edildi. Sadakataşı tarafından geçtiğimiz aylarda açılan ve 3 bin öğrencinin dönüşmeli olarak faydalandığı uzaktan eğitim merkezi ile 2018 yılında açılan, 200 öğrencinin eğitim gördüğü El – Aksa Anaokulu Ramazan ekibi tarafından ziyaret edildi.

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Arsal bölgesine eğitim merkezi

Lübnan'ın Arsal bölgesinde, 236 metrekarelik alan üzerine projelendirilen Saliha Hatun Kız Kur'an Eğitim Merkezi, Ramazan ekibi tarafından ziyaret edildi. Proje tamamlandığında 100 Lübnanlı çocuk eğitim merkezinde öğrenim görecek.

Lübnan'da 600 bin Filistinli mülteci yaşıyor

Lübnan'ın farklı bölgelerinde 12 kampta yaşayan Filistinli mülteciler, hayatlarını oldukça zor şartlar altında sürdürüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor. Kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakam 600 bin civarında. Altyapısı olmayan kamplarda, en büyük sorunların başında su ve elektrik sıkıntısı geliyor. Nüfus artışının hızla devam etmesi de eğitim ve sağlık imkanlarının her geçen gün daha da yetersiz kalmasına neden oluyor.

Bölgeye Ramazan yardımları sürecek

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Lübnan'daki mevcut ekonomik kriz ve koronavirüs salgını nedeniyle zor bir Ramazan’ı karşılayan Müslümanları yalnız bırakmamak üzere bölgede bulunuyoruz. Mülteci ailelere gıda kumanyası ve zekât desteği sağladık. Yardımların buraya ulaşmasında katkıları bulunan AK Parti Genel Başkanvekili sayın Binali Yıldırım, Erkam Yıldırım ve Yıldırım ailesine teşekkür ediyoruz. Ramazan ayı boyunca Lübnan’a yardım ulaştıracağız.’’ İfadelerini kullandı.