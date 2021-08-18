Bindikleri tekne arızalanan 47 göçmen açlıktan öldü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan ortak yazılı açıklamada, 3 Ağustos'ta üçü çocuk 54 kişiyi taşıyan bir teknenin Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından hareket ettiği aktarıldı.
İki hafta boyunca aç ve susuz kaldılar
Açıklamada, Kanarya Adaları'na gitmekte olan teknede, denizde iki gün seyrettikten sonra motor arızası meydana geldiği ve yolcuların yaklaşık iki hafta boyunca yiyecek ve su olmadan mahsur kaldığı kaydedildi.
Sahil güvenlik bulduğunda 7 kişi hayattaydı
Teknenin, 16 Ağustos'ta Moritanya sahil güvenliği tarafından bulunduğunda sadece yedi kişinin hayatta olduğu belirtilen açıklamada, 47 yolcunun ise yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Açıklamada, durumu ağır olan dört kişinin Moritanya'nın kuzeyindeki Nouadhibou kentinde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Aynı rotada 10 gün önce de 40 kişi hayatını kaybetti
10 gün önce aynı rotada 40 kişinin daha hayatını kaybettiği anımsatılan açıklamada, "Kanarya Adaları'na giden gemilerin sayısı arttıkça, ölümlerin sayısı da artıyor. Bu yılın ocak ayı itibarıyla 350'den fazla insan öldü, 8 binden fazla mülteci ve göçmen bu deniz yolunu kullanarak İspanya'ya ulaştı." bilgisi paylaşıldı.