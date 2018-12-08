Dünya Bingöllü genç Norveçte belediye meclis üyeliğine aday gösterildi
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Bingöllü genç Norveç'te belediye meclis üyeliğine aday gösterildi

Bingöllü Mehmet Kaan İnan (23), Norveç'in başkenti Oslo'da belediye meclis üyeliğine aday gösterildi. Ailesi Bingöl'ün Solhan ilçesinden yıllar önce Norveç'e göç eden ve Oslo'da doğup büyüyen Mehmet Kaan İnan, iktidarda bulunan muhafazakâr sağ parti Höyre tarafından Haziran ayında yapılacak seçimlerde belediye meclis üyeliği için aday gösterildi.

DHA
23 yaşındaki Bingöllü Mehmet Kaan İnan, başkent Oslo'da belediye meclis üyeliğine aday gösterildi.
23 yaşındaki Bingöllü Mehmet Kaan İnan, başkent Oslo'da belediye meclis üyeliğine aday gösterildi.

Seçimlerde en genç adaylardan biri olduğunu belirten Mehmet Kaan İnan, "Önümüzdeki yerel seçimlerde üye olduğum muhafazakâr sağ partiden Oslo'da seçilebilir bir yerden aday gösterildim. En genç adaylardan biri benim ve tek Türk kökenli adayım. Bunun yanı sıra mecliste partim için siyasi danışmanlık yapıyorum. Özellikle milletvekillerimize yönelik danışmanlık görevini yürütüyorum. Partimin bana göstermiş olduğu sıcaklık, sevgi, sahiplenme ve teveccüh beni hem çok mutlu etti hem de onurlandırdı. Seçimlere az bir zaman kaldı ve çalışmalara şimdiden başladık" dedi.

60 BİNE YAKIN FAKİR ÇOCUK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

Oslo'da çoğunluğu göçmen, 60 bin yoksul çocuk olduğunu anlatan İnan, "Özellikle gençler ve çocuklar için mücadele edeceğim ve onların sesi olmaya çalışacağım. Bugün Oslo'da maalesef 60 bine yakın fakir çocuk var ve bunların çoğu göçmen kökenli ailelerden geliyor. Bu kötü gidişatı durdurmanın zamanı geldi ve bu uğurda mücadele edeceğim" diye konuştu.


Norveç Başbakanı 'Geleceğin başbakanı olabilir' demişti

Yıllar önce Norveç'e göç eden İnan Ailesi'nin çocukları Mehmet Kaan İnan, Türkiye'yi yakından takip ettiğini ve ilerde Türkiye'ye de katkı sağlayacak projelerde yer almak istediğini ifade etti. Diğer taraftan, Norveç Başbakanı Erna Solberg, İnan Ailesi'ni ziyaretinde Mehmet Kaan İnan'ın gelecekte kendisinin yerine gelebileceğini belirtmişti.

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