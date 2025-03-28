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Binlerce Filistinli ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Binlerce Filistinli ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

15:1528/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
AA
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İsrail'in çıkardığı zorluklara ve engellemelere rağmen binlerce Filistinli, ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.
İsrail'in çıkardığı zorluklara ve engellemelere rağmen binlerce Filistinli, ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

İsrail'in çıkardığı zorluklara ve engellemelere rağmen binlerce Filistinli, ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

İsrail'in getirdiği kısıtlamalar ve zorluklara rağmen binlerce Filistinli, ramazan ayının son cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs'ün farklı bölgelerinden ve Batı Şeria'dan gelen Filistinliler, güvenlik kontrol noktalarındaki engellemelere rağmen kutsal mabede ulaşarak ibadetlerini yerine getirdi. İsrail polisi, cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, bazı Filistinlilerin girişine izin vermedi. Tüm engellemelere rağmen Mescid-i Aksa'da saf tutan Filistinliler, dualarını ederek ramazanın son cuma gününü ibadetle geçirdi.



#İsrail
#Filistin
#Mescid-i Aksa

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