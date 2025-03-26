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Mısır ile Filistin Gazze'yi görüştü

Mısır ile Filistin Gazze'yi görüştü

17:0726/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ele aldı. Bakanların, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını hedef alan saldırılarının sebep olduğu durum ile İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden Filistin halkına karşı işlediği suçları ele aldığı ifade edildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Abdulati ile Mustafa'nın telefonda görüştüğü belirtildi.

Bakanların, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını hedef alan saldırılarının sebep olduğu durum ile İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden Filistin halkına karşı işlediği suçları ele aldığı ifade edildi.

Ateşkes çabaları değerlendirildi

Filistinli ve Mısırlı yetkililerin Filistin topraklarındaki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Mısırlı Bakan Abdulati, ülkesi ve Katar'ın işbirliğinde Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin gösterilen çabaları değerlendirdi.

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa da Mısır'ın gösterdiği çabaları takdir ederek, Gazze'nin yeniden inşası için Kahire Konferansı'nın düzenlenmesini beklediğini ifade etti.

Bakanlar, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve Filistinlilerin göçe zorlanmaması için Kahire Konferansı'na hazırlık kapsamında iletişimi sürdürmenin önemine değindi.

Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını öngören "Arap Planı" kabul edilmiş ve planın maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı belirtilmişti.



#Mısır
#Filistin
#Gazze

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