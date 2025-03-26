Mısır ile Filistin Gazze'yi görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ele aldı. Bakanların, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını hedef alan saldırılarının sebep olduğu durum ile İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden Filistin halkına karşı işlediği suçları ele aldığı ifade edildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Abdulati ile Mustafa'nın telefonda görüştüğü belirtildi.
Bakanların, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını hedef alan saldırılarının sebep olduğu durum ile İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden Filistin halkına karşı işlediği suçları ele aldığı ifade edildi.
Ateşkes çabaları değerlendirildi
Filistinli ve Mısırlı yetkililerin Filistin topraklarındaki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Mısırlı Bakan Abdulati, ülkesi ve Katar'ın işbirliğinde Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin gösterilen çabaları değerlendirdi.
Bakanlar, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve Filistinlilerin göçe zorlanmaması için Kahire Konferansı'na hazırlık kapsamında iletişimi sürdürmenin önemine değindi.
Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını öngören "Arap Planı" kabul edilmiş ve planın maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı belirtilmişti.