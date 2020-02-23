Dünya Binlerce Türk Almanya sokaklarına döküldü Irkçı saldırılar dev yürüyüşle protesto edildi
AVRUPA

Binlerce Türk Almanya sokaklarına döküldü: Irkçı saldırılar dev yürüyüşle protesto edildi

Almanya’da Türkler, Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ve 4’ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından terör ve İslamofobi karşıtı yürüyüş için sokaklara döküldü.

Haber Merkezi İHA
Hanau’da terör ve İslamofobi karşıtı yürüyüşünde Türk bayrağı açan protestocular yaklaşık 2.5 kilometre yürüdü.
Hanau’da terör ve İslamofobi karşıtı yürüyüşünde Türk bayrağı açan protestocular yaklaşık 2.5 kilometre yürüdü.

Hanau’da düzenlenen silahlı saldırıyı protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Kurt-Schumacher-Platz Kesselstadt noktasında toplanan kalabalık, gösterinin yapılacağı Hanau Marktplatz meydanına kadar yaklaşık 2,5 kilometre yürüdü.

Yerel saatle 13.30’da başlayan yürüyüşe, Ağrılılar Kültür Dayanışma Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Avrupalı Demokratlar (UID), İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla cami dernekleri ve saldırıda yakınlarını kaybedenler de katıldı.

Almanya'daki ırkçı saldırıya tepki yürüyüşü
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Almanya'daki ırkçı saldırıya tepki yürüyüşü
Almanya'da Türkler, Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ve 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırının ardından terör ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenledi. Hanau'da düzenlenen silahlı saldırıyı protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.


Irkçı saldırı nasıl olmuştu?


  • Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi Heumarkt ve Kurt-Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlenmişti. Yaşları 21 ile 44 arasındaki 9 kişiyi öldüren 43 yaşındaki Tobias Rathjen, saldırının ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi Gabrielle Rathjen’i ve daha sonra kendisini öldürmüştü. Saldırıda Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz adlı Türk vatandaşları ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı) hayatını kaybetmişti.

Almanya'daki ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı
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Almanya'daki ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı
Almanya'nın Hanua kentinde 5'i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıda yaralanan Muhammed isimli Türk vatandaşı, yaşananları anlattı. Muhammed, 'Kardeşim dilimi hissedemiyorum, nefes alamıyorum' diyor. Ona 'Kelime-i şehadet getir dedim' dedi.
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