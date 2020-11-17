Bir gün döneceğimizi biliyorduk

Azerbaycan'da, yıllardır işgal altında bulunan toprakların Azerbaycan ordusunca kurtarılmasının sevinci yaşanıyor. Dağlık Karabağ'ın sembol şehirlerinden Şuşa'nın yeniden gerçek sahiplerine dönmesi Azerbaycanlıların sevincini kat kat artırmış durumda. Ülkenin farklı yerlerinde yaşayan Şuşalı aileler de bir zamanlar terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerinin işgalcilerden temizlenmesini bayram havasında karşılıyor.
Şuşalılar, sabırsızlıkla yıllardır ayrı kaldıkları vatanlarına kavuşacakları, özlemlerine son verilecek günü bekliyor. Bakü'de yaşayan Meherremovlar ailesinde de Şuşa sevinci yaşanıyor. Baba Hamlet Meherremov, anne Sugayet Medetova ve Şuşa'dan ayrılmak zorunda kaldıklarında küçük yaşlarda olan 3 çocukları bugün torunlarıyla artık büyük aile olarak Şuşa'ya dönecekleri günü iple çekiyor.
ŞUŞA BENİM İÇİN AZERBAYCAN DEMEKTİR
- Hamlet Meherremov, Şuşa'daki evlerinin tapusunu ve diğer evraklarını bugüne kadar sakladığı yerden çıkartarak sevinçle torunlarına gösteriyor ve orada bir evlerinin olduğunu, ata yurtlarına dönecekleri ana sayılı günler kaldığını söylüyor. Meherremov, tam bir Azerbaycan için Karabağ'ın şart olduğunu, tam bir Karabağ için de Şuşa'nın vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Şuşa benim için Azerbaycan demektir." dedi. Şuşa'dan çıktıklarında fotoğraf albümlerini ve evlerine ait evrakları yanlarında götürdüklerini söyleyen Meherremov, "Bir gün geri döneceğimizi biliyorduk. Artık gerçeğe dönüştü. Oraya yalın ayak, emekleyerek bile giderim. Mutlaka döneceğiz." şeklinde konuştu.