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Bir gün döneceğimizi biliyorduk

Bir gün döneceğimizi biliyorduk

Ermenistan 28 yıl önce Şuşa’yı işgal edince ev ve vatanlarından ayrılmak zorunda kalan Şuşalılar, bayram yaşıyor. Şuşa’nın kurtarılmasından sonra evinin tapusunu sakladığı sandıktan çıkaran Hamlet Meherremov, ailesiyle dönüş gününü iple çekiyor: Bir gün geri döneceğimizi biliyorduk. Artık gerçeğe dönüştü. Oraya yalın ayak, emekleyerek bile giderim. Mutlaka döneceğiz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şuşalılar, sabırsızlıkla vatanlarına kavuşacakları günleri bekliyor.
Şuşalılar, sabırsızlıkla vatanlarına kavuşacakları günleri bekliyor.

Azerbaycan'da, yıllardır işgal altında bulunan toprakların Azerbaycan ordusunca kurtarılmasının sevinci yaşanıyor. Dağlık Karabağ'ın sembol şehirlerinden Şuşa'nın yeniden gerçek sahiplerine dönmesi Azerbaycanlıların sevincini kat kat artırmış durumda. Ülkenin farklı yerlerinde yaşayan Şuşalı aileler de bir zamanlar terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerinin işgalcilerden temizlenmesini bayram havasında karşılıyor.

Şuşa'da 28 yıl sonra ilk cuma
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Şuşa'da 28 yıl sonra ilk cuma

Yaşma timleri Şuşa’yı böyle kurtardı
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Yaşma timleri Şuşa’yı böyle kurtardı

Şuşalılar, sabırsızlıkla yıllardır ayrı kaldıkları vatanlarına kavuşacakları, özlemlerine son verilecek günü bekliyor. Bakü'de yaşayan Meherremovlar ailesinde de Şuşa sevinci yaşanıyor. Baba Hamlet Meherremov, anne Sugayet Medetova ve Şuşa'dan ayrılmak zorunda kaldıklarında küçük yaşlarda olan 3 çocukları bugün torunlarıyla artık büyük aile olarak Şuşa'ya dönecekleri günü iple çekiyor.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’da 28 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı
FOTOĞRAF 6
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Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde önce ezan okundu. Burada bulunan Azerbaycan askerleri aralarından bir kişinin arkasında saf tutarak namazlarını eda etti.
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Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.
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Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.
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Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’da 28 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı
Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı.


ŞUŞA BENİM İÇİN AZERBAYCAN DEMEKTİR

  • Hamlet Meherremov, Şuşa'daki evlerinin tapusunu ve diğer evraklarını bugüne kadar sakladığı yerden çıkartarak sevinçle torunlarına gösteriyor ve orada bir evlerinin olduğunu, ata yurtlarına dönecekleri ana sayılı günler kaldığını söylüyor. Meherremov, tam bir Azerbaycan için Karabağ'ın şart olduğunu, tam bir Karabağ için de Şuşa'nın vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Şuşa benim için Azerbaycan demektir." dedi. Şuşa'dan çıktıklarında fotoğraf albümlerini ve evlerine ait evrakları yanlarında götürdüklerini söyleyen Meherremov, "Bir gün geri döneceğimizi biliyorduk. Artık gerçeğe dönüştü. Oraya yalın ayak, emekleyerek bile giderim. Mutlaka döneceğiz." şeklinde konuştu.
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