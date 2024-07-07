Bir günde 5 gazeteci öldürdü

İsrail ordusunun son 12 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Deep Shot Medya Prodüksiyon Şirketi Direktörü Sadi Mudevvih, şirkette görev yapan gazeteci Edib Sukkar, Filistin Medya Ajansı'ndani Rezak Ebu Şekyan ile Emced Cehcuh ve eşi Gazze İslam Üniversitesi’nde radyo programcısı Vefa Ebu Daban'ın yaşamını yetirdiği belirtildi. Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 158'e yükseldiği bildirildi.
İsrail 24 saatte 5 gazeteci katletti.
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9 dakika önce