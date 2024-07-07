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Dünya

Bir günde 5 gazeteci öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte biri kadın olmak üzere 5 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

04:00 - 7/07/2024 Pazar
Güncelleme: 02:23 - 7/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
İsrail 24 saatte 5 gazeteci katletti.
İsrail 24 saatte 5 gazeteci katletti.

İsrail ordusunun son 12 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Deep Shot Medya Prodüksiyon Şirketi Direktörü Sadi Mudevvih, şirkette görev yapan gazeteci Edib Sukkar, Filistin Medya Ajansı'ndani Rezak Ebu Şekyan ile Emced Cehcuh ve eşi Gazze İslam Üniversitesi’nde radyo programcısı Vefa Ebu Daban'ın yaşamını yetirdiği belirtildi. Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 158'e yükseldiği bildirildi.



#Soykırım
#gazeteci
#İsrail
9 dakika önce
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