Bir günde 5 gazeteci öldürdü

Filistinlileri 273 gündür vahşice katleden İsrail ordusu, Gazze ve Batı Şeria'da çete gibi hareket etti. Birbiriyle zıt düşen komutanlar dağınık bir görüntü sergiliyor. Kaotik durum, İsrail ordusunun "Orta Doğu'nun en güçlüsü" ve "En ahlaklı ordusu" iddiasının temelsiz olduğunu ve ahlaki çöküntüye girdiğini ortaya koydu.