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Dünya

Bir kilometrelik alana yayıldılar: Japonya’da binlerce balık kıyıya vurdu

Japonya’nın Hakodate şehrinde binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Ölü balıkların bir kilometrelik alana yayıldığı aktarılırken, neden karaya vurduklarının henüz bilinmediği ve bölgede inceleme başlatıldığı bildirildi.

Semih Bozkuş
23:46 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Japonya’da binlerce balığın kıyıya vurması tedirginliğe neden oldu.
Japonya’da binlerce balığın kıyıya vurması tedirginliğe neden oldu.

Japonya’nın Hokkaido eyaletine bağlı Hakodate şehrinde binlerce balık kıyıya vurdu.

Bölge sakinleri sabah saatlerinde karaya vuran ölü balıklar konusunda polise ihbarda bulunurken, ölü balıkların yaklaşık 1 kilometrelik alana yayıldığı aktarıldı. Balıkların neden karaya vurduğu henüz bilinmezken, bölgede inceleme başlatıldı.


Toi Balıkçılık Derneği tarafından yapılan açıklamada, geçmiş zamanlarda da bölgede benzer olayların yaşandığını ancak bu miktarda balığın kıyıya vurmasının nadir olduğu ifade edildi.


Hokkaido Üniversitesi’nden deniz organizmaları konusunda Doç. Dr. Mitsuhiro Nakaya yaptığı açıklamada, Doğu Hokkaido’da deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte, balıkların doğudan Hokkaido’nun güneyine göçtüklerini ifade ederek, balıkların yunus ya da ton balıkları tarafından kovalanmış olabileceklerini belirtti. Nakaya, söz konusu balık ölümlerinin ekosisteme büyük bir etkisi olmayacağını açıkladı.



#Japonya
#Hakodate
#Ölü Balık
#Deniz Suyu Sıcaklığı
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