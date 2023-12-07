Bir kilometrelik alana yayıldılar: Japonya’da binlerce balık kıyıya vurdu

Bölge sakinleri sabah saatlerinde karaya vuran ölü balıklar konusunda polise ihbarda bulunurken, ölü balıkların yaklaşık 1 kilometrelik alana yayıldığı aktarıldı. Balıkların neden karaya vurduğu henüz bilinmezken, bölgede inceleme başlatıldı.

Toi Balıkçılık Derneği tarafından yapılan açıklamada, geçmiş zamanlarda da bölgede benzer olayların yaşandığını ancak bu miktarda balığın kıyıya vurmasının nadir olduğu ifade edildi.