Yaşlılar ülkesi Japonya

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Moskova'da bir araya geldi. Görüşme başında açıklamalarda bulunan Vang, iki ülke arasındaki ilişkilerin "ebedi dostluk", "kapsamlı stratejik koordinasyon" ve "karşılıklı yarar sağlayan işbirliği" ile tanımlandığını dile getirdi. Çin'in ve Rusya'nın bağımsız dış politika izlediğini de ifade eden Vang, "Çin, Rus ortaklarıyla birlikte, daha önce olduğu gibi, çok taraflı ilkelerin korunması, çok kutuplu bir dünyanın oluşumu ve daha adil bir dünya düzeninin kurulmasına katkıda bulunmaya hazırdır." dedi.