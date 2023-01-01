Yaşlılar ülkesi Japonya

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Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı, dün yaptığı bir açıklamada ülke nüfusunun yüzde 10’undan fazlasının 80 yaş ve
üzerinde olduğu açıkladı. Bakanlık rakamları, 65 yaş ve üzeri olarak tanımlanan Japonya’daki yaşlıların oranının da yüzde 29,1 ile dünyadaki en yüksek orana ulaştığını ortaya koydu.
10 yıldır nüfus geriliyor
Ülkedeki hızla ağırlaşan demografik krize işaret eden rakamlar, yükselen yaşlanan nüfus oranıyla beraber emekli maaşları ve sağlık hizmetleri için daha fazla finansman gerekliliği anlamına geliyor. Japonya yarıca düşen doğum oranı nedeniyle daralan iş gücü problemiyle de karşı karşıya. Japonya’nın nüfusu 1980’lerden bu yana sürekli azalırken, doğurganlık oranı, istikrarlı bir nüfusu korumak için gereken binde 2,1’in çok altında kalarak binde 1,3’e kadar geriledi. Japonya’da on yılı aşkın bir süredir ölümlerin doğumları geride bırakması nüfus geriliyor.
İş gücünde de artıyor
Artan iş gücü açığıyla başa çıkmak ve durgunlaşan ekonomiyi yeniden canlandırmak isteyen Japon hükümeti, son on yılda daha fazla yaşlıyı ve ev hanımını iş gücüne yeniden katılmaya teşvik etti. Bunun sonucunda Japonya’da 65 yaş üzeri çalışanların sayısının 9,12 milyon kişiye ulaştığı ve toplam iş gücünün yüzde 13’ünden fazlasını oluşturduğu bildirildi.