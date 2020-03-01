Bir ülkede daha ilk koronavirüs vakası görüldü Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 kişide koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi 01 Mart 2020, 10:55 Son Güncelleme: 01 Mart 2020, 11:01 İHA