Dünya Bir ülkede daha ilk koronavirüs vakası görüldü
ASYA

Bir ülkede daha ilk koronavirüs vakası görüldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 kişide koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi İHA
Ermenistan’da ilk koronavirüs vakası görüldü.
Ermenistan’da ilk koronavirüs vakası görüldü.

Çin’den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüsü Türkiye’nin komşu ülkelerinde de görülmeye devam ederken, son olarak Ermenistan’da virüse rastlanıldı.

  • Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "28 Şubat’ta eşiyle birlikte İran’dan Erivan’a dönen 29 yaşındaki bir kişide virüs tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs korkusu sağlık ocağı yaktırdı
OYNAT 00:32
Koronavirüs korkusu sağlık ocağı yaktırdı
İran'da öfkeli kalabalık, bir sağlık ocağına koronavirüs teşhisi konan hastaların getirildiği ve diğer hastalarla birlikte tutulduğu iddiası üzerine sağlık ocağını ateşe verdi.

Hastanede karantinaya alınan hastanın ilk testlerinde virüsün seviyesinin yüksek boyutta olmadığını belirten Paşinyan, 29 yaşındaki hastanın temas ettiği herkesin tespit edilip karantina altına alınacağını duyurdu.

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