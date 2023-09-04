Birleşik Krallık'ta ekonomik kriz kapıda: Yüksek faiz nedeniyle 28 bin şirket iflas edebilir

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz artırım politikasının bir yansıması olduğu belirtilen açıklamada, “Eğer büyük çaplı yatırımlar yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle ertelenirse ve şirketler iflas etmeye devam ederse, bunun ekonomi üzerinde malzeme tedarikçilerinden işini kaybedecek işçilere kadar hissedilecek etkileri olacaktır.” ifadesine yer verildi.

İngiliz hükümetinin temmuz ayında açıkladığı verilere göre, ülkede bu yılın ikinci çeyreğinde iflas eden şirket sayısı 6 bin 342 ile 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.