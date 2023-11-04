Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres: Şifa Hastanesi’ne yönelik saldırıdan dolayı dehşete düştüm

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklama yaptı.
BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Guterres, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini de tekrarlayan Guterres, nüfus sahibi ülkeleri, savaş hukukuna uyulmasını sağlamak ve çatışmanın tüm bölgeyi saracak şekilde yayılmasını önlemek için çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.
İsrail ordusunun, dün, Şifa Hastanesi'nin girişindeki ambulansları hedef aldığı saldırısında 13 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.
Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Şifa Hastanesi yakınlarında hasta ve ambulanslara yapılan saldırıların korkunç ve dehşete düşürücü, görüntülerin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.