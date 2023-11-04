Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres: Şifa Hastanesi’ne yönelik saldırıdan dolayı dehşete düştüm

İsrail, vatandaşlarına yurt dışı seyahatlerini yeniden değerlendirmeleri, seyahat ederken de İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Arap ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a komşu ülkeler başta olmak üzere seyahat uyarısı olan ülkelere seyahatin ertelenmesi" tavsiye edildi.