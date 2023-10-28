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Dünya

İskoçya Başbakanı Yusuf: Dünyanın yeter demesi için Gazze'de kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze'nin işgalci İsrail tarafından yoğun bombardıman altında olduğunu ve telekomünikasyonun tamamen kesildiğini belirterek, ''Dünyanın artık yeter demesi için Gazze'de daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?'' ifadelerini kullandı.

00:10 - 28/10/2023 Saturday
AA
Yusuf'un, Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, 13 Ekim'de paylaştığı videoda, gözyaşlarına hakim olamamış ve "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Yusuf'un, Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, 13 Ekim'de paylaştığı videoda, gözyaşlarına hakim olamamış ve "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'nin yoğun bombardıman altında olduğunu, telekomünikasyonun kesildiğini ve neredeyse 3 haftadır bu bölgede mahsur kalan ailesine ulaşamadıklarını kaydetti.

İskoçya Başbakanı, "Sadece geceyi sağ geçirmeleri için dua edebiliyoruz. Dünyanın artık yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadesine yer verdi.


Hamza Yusuf'un Filistinli eşinin anne ve babası Gazze'de mahsur kaldı


Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Filistinli eşinin annesi ve babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirmişti.

Hamza Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını belirtmişti.

İşgalci İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetmişti.


#Filistin
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#Hamza Yusuf
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