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Birleşmiş Milletler: Kriz nedeniyle her gün çok sayıda insan ölüyor

BM, Sahra Altı Afrika'daki krizin istikrarsızlığı beslediğini, kalkınma umutlarını baltaladığını ve terörist saldırılar sonucunda her gün çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini duyurdu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in siyasi forum kurulması çağrısını yineleyen BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, bütünsel bir yaklaşım çağrısında bulundu

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Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler: Kriz nedeniyle her gün çok sayıda insan ölüyor
Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM), Sahra Altı Afrika'daki (Sahel) krizin istikrarsızlığı beslediğini, kalkınma umutlarını baltaladığını ve terörist saldırılar sonucunda her gün çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, bir BM Güvenlik Konseyi toplantısında, beş Afrika ülkesi (Çad, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Moritanya) tarafından Sahel bölgesinde büyüyen terör tehdidiyle mücadele etmek için 2017'de kurulan "G5 Sahel" gücüyle ilgili yaptığı konuşmada, kriz nedeniyle milyonlarca insanın yerinden edildiğine işaret etti.

Kriz nedeniyle istikrarsızlığın artığı, kalkınma umutlarını azaldığı ve terörist saldırılar sonucunda her gün çok sayıda insanın öldüğüne işaret eden ve ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Lacroix, "Çocuklar artık okula gidemiyor ve temel sağlık hizmetleri pek çok insan için erişilemez durumda." dedi.

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Lacroix, ortak gücün operasyonel kapasitesinin artırmaya devam ettiğini ancak yabancı savaşçıların Libya'daki çatışmadan dönüşü, iç sorunlar, siyasi belirsizlik ve teçhizattaki eksiklikler gibi "büyük zorluklarla" karşı karşıya olunduğunu söyleyerek "Ortak güç şimdi bir yol ayrımında ve elde edilen kazanımları kaybetme riski var." uyarısında bulundu.

Ayrıca, güvenlik çabalarının tek başına Sahel'deki krizi ele almak için yeterli olmadığını söyleyen Lacroix, bölgedeki gençlerin fırsatlarla dolu bir gelecek görebilmeleri için yönetim sorunlarına ve yoksulluğun temel nedenlerine dair "bütünsel bir yaklaşım" çağrısında bulundu.

Lacroix, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, G5 ülkeleri, uluslararası ve bölgesel örgütler, BM, Avrupa Birliği ve BM Güvenlik Konseyinden temsilcilerle bir siyasi forum kurulması çağrısını yineledi.

BM uzmanları, temmuz ayında, DEAŞ ve El Kaide terör gruplarının bölgede etkilerini yaydığını ve 2021'in ilk yarısında terörden en çok etkilenen bölgenin Sahel'in de içinde olduğu Afrika olduğunu açıklamıştı.

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Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı , Pazartesi günü yayınlanan bir raporda , ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.<br>
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Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtildi.<br>
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Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekildi ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulandı.<br>
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KRİTİK EŞİK AŞILDI<br><br>Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti. En fazla can kaybı ise 766 bin 299 ile ABD'de kaydedildi.<br><br>
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Bu ülkeyi 607 bin 860 ile Brezilya, 458 bin 470 ile Hindistan, 288 bin 365 ile Meksika, 239 bin 693 ile Rusya, 200 bin 246 ile Peru, 143 bin 405 ile Endonezya, 140 bin 632 ile İngiltere, 132 bin 100 ile İtalya, 127 bin 281 ile Kolombiya, 126 bin 303 ile İran, 117 bin 683 ile Fransa ve 115 bin 950 ile Arjantin izledi.<br>
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İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde 247 milyon 547 bin 87 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 224 milyon 196 bin 4 kişi iyileşti. Halen 18 milyon 334 bin 203 hastanın tedavisi sürüyor.<br>
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