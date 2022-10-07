Dünya Birleşmiş Milletler Rusyadaki hak ihlallerini incelemek için özel raportör atanmasını onayladı
AVRUPA

Birleşmiş Milletler Rusya'daki hak ihlallerini incelemek için özel raportör atanmasını onayladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Rusya'daki insan hakları ihlallerine yönelik olan iddiaların incelenmesi için ''özel raportör'' atanmasına yönelik teklifi kabul etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler Rusyadaki hak ihlallerini incelemek için özel raportör atanmasını onayladı
Arşiv

BM İnsan Hakları Konseyi 51. Oturumunun son gününde, Konseye sunulan tasarıların oylamaları yapıldı.

Rusya'daki insan hakları ihlallerine dair inceleme ve takipte bulunmak için "özel raportör" atanmasına yönelik tasarı, 6 ret oyuna karşı 17 oyla onaylandı.

Konseyde Afganistan'daki insan hakları durumunun ele alınmasına yönelik tasarı da 3 ret oyuna karşı 29 oyla kabul edildi.

51. Oturum kapsamında dün yapılan oylamada Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dair özel toplantı yapılması talebi 17 kabul oyuna karşı 19 oyla reddedilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Türkiye rüzgarı esti
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Türkiye rüzgarı esti

BM: Somali'deki kıtlığı gidermek için en az bir milyar dolar gerekiyor
DÜNYA
BM: Somali'deki kıtlığı gidermek için en az bir milyar dolar gerekiyor
Şehit oğlunaduygulandıran sürpriz

Şehit oğluna
duygulandıran sürpriz

Kapıda görünce çok şaşırdı: Mutluluğu gözlerine yansıdı.
Bin yıllık geçmişi var

Bin yıllık geçmişi var

Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.
Mansur Yavaştan suya yüzde 50 indirim kararına veto

​TOKİ'nin Örnek Tarım Köy projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Peygamber Efendimizin doğum günü bugün kutlanacak.

Erzurum ve Artvin'in paylaşamadığı lezzet.

Unesco Dünya Mirası listesinde: 500 yıllık.

Bakanlık bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.