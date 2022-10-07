Birleşmiş Milletler Rusya'daki hak ihlallerini incelemek için özel raportör atanmasını onayladı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Rusya'daki insan hakları ihlallerine yönelik olan iddiaların incelenmesi için ''özel raportör'' atanmasına yönelik teklifi kabul etti.

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