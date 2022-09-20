Birleşmiş Milletler'den İran’a kınama

Dünya

Avrupa'da bir kriz daha: Biri bitmeden yenisi başladı

Belçika İnşaat Konfederasyonu (Embuild), ülkede yapı sektörünün durumuna ve son dönemde yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, ülkedeki inşaat şirketlerinin yarısının teslimat sorunları, malzeme fiyatları veya müşteri talepleri nedeniyle bir süre için faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığı ifade edildi. Embuild'in 6-13 Eylül'de 317 müteahhitle bir anket çalışması yaptığına dikkati çekilen açıklamada, inşaat şirketlerinin yüzde 53'ünün faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu belirtildi.