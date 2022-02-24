Dünya Birleşmiş Milletlerden Rusyaya Ukrayna çağrısı Askeri müdahaleye derhal son verin
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Birleşmiş Milletlerden Rusya'ya Ukrayna çağrısı: Askeri müdahaleye derhal son verin

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri müdahalesine derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Bachelet yaptığı yazılı açıklamada, "Bu askeri eylem, uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor ve sayısız sivilin hayatını riske atıyor. Derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletlerden Rusyaya Ukrayna çağrısı: Askeri müdahaleye derhal son verin
Dünya

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Bachelet, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki sivillerin bugün ağır bombardıman sesleriyle uyandığını ve evlerinden kaçtıklarını belirtti.

"DERHAL DURDURULMALI"

  • Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyondan derin endişe duyduğunu vurgulayan Bachelet, "Bu askeri eylem, uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor ve sayısız sivilin hayatını riske atıyor. Derhal durdurulmalıdır.” çağrısında bulundu.

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Bachelet, uluslararası anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmek için tüm makul önlemleri almayan devletlerin, yaşam hakkını koruma yükümlülüklerini yerine getirmekte yetersiz kaldığının altını çizdi.

"ÖNCELİK SİVİL NÜFUSUN KORUNMASI"

  • Ukrayna'da başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk ve Mariupol dahil olmak üzere büyük kentlerin yakınlarında askeri saldırılar olduğuna dair raporlar olduğunu aktaran Bachelet, "Sivil nüfusun korunması öncelik olmalıdır. Ne pahasına olursa olsun, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde patlayıcı silahların kullanılmasından kaçınılmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Bachelet, uluslararası insan hakları hukukuna ve 1949 tarihli dört Cenevre Sözleşmesi ile birlikte 1977 tarihli iki ek protokolüne tam saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

"SİVİLLERİ KORUMAK İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINMALI"

  • BM İnsan Hakları İzleme Misyonu'nun Ukrayna'da kalmaya devam edeceği ve durumu yakından izleyip rapor sunmaya devam edeceği bilgisini paylaşan Bachelet, siviller ve sivil unsurları korumak için tüm önlemlerin alınmasını istedi.

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