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Dünya

Birliktelik söylemleri lafta kaldı: Finlandiya’dan İsveç’siz NATO üyeliği sinyali

NATO'ya üyelikleri Türkiye'nin elinde olan Finlandiya ve İsveç'in umudu sürerken Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Niinistö basın toplantısında yaptığı açıklamada, Finlandiya’nın İsveç olmadan da NATO’ya üye olabileceğinin sinyalini verdi. Finlandiya tarafından bugüne kadar yapılan açıklamalarda NATO'ya 'birlikte girme' vurgusu yapılıyordu.

23:59 . 22/02/2023 Çarşamba
IHA
Finlandiya, İsveç olmadan da NATO’ya üye olabileceklerinin sinyalini verdi. (Arşiv)

Finlandiya, İsveç olmadan da NATO’ya üye olabileceklerinin sinyalini verdi. (Arşiv)

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Finlandiya’nın İsveç olmadan da NATO’ya üye olabileceği sinyalini verirken, "
Onay, Türkiye’nin kendi elinde
" dedi.
-Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö

"Macaristan ve Türkiye de onaylarsa NATO’ya üye oluruz"


Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store İsveç’te ortak basın toplantısı düzenledi. Ana gündem maddesinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreci olan basın toplantısında konuşan Niinistö, İsveç’siz NATO üyeliği sinyali verdi. Finlandiya parlamentosunda, 28 Şubat’ta NATO’ya üyelik süreci ile ilgili bir oylama yapılacağını belirten Niinistö, "
Parlamento bu kararı verecek. Macaristan ve Türkiye de onaylarsa NATO’ya üye oluruz
" dedi. Konuşmasının, bundan sonra Finlandiya’nın NATO üyeliğine destek vermeyeceği şeklinde anlaşılmaması gerektiğinin altını çizen Niinistö, "
Onay, Türkiye’nin kendi elinde. Bu süreç hakkında biz bir şey yapamayız
" ifadelerini kullandı.

Macaristan martta oylayacak

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise, Finlandiya ile NATO’nun dışında çok yakın bir askeri iş birliğine sahip olduklarını söylerken, NATO üyelik sürecinde de bu yüzden yan yana oldukları aktardı.Öte yandan Macaristan Parlamentosu’nun gelecek ay için yayınladığı takvimde, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için 6-9 Mart tarihlerinde oylama yapılacağı belirtilmişti. Üyelik teklifleri ile ilgili görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması planlanırken, Macar milletvekilleri, iki ülkenin NATO üyeliğini ayrı ayrı oylayacak.

#Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö
#İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
#Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store
#Finlandiya
#İsveç
#NATO
#NATO üyeliği
#Macaristan Parlamentosu
2 saat önce
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Birliktelik söylemleri lafta kaldı: Finlandiya’dan İsveç’siz NATO üyeliği sinyali
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