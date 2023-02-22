Birliktelik söylemleri lafta kaldı: Finlandiya’dan İsveç’siz NATO üyeliği sinyali

Finlandiya, İsveç olmadan da NATO’ya üye olabileceklerinin sinyalini verdi. (Arşiv)
"Macaristan ve Türkiye de onaylarsa NATO’ya üye oluruz"
Macaristan martta oylayacak
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise, Finlandiya ile NATO’nun dışında çok yakın bir askeri iş birliğine sahip olduklarını söylerken, NATO üyelik sürecinde de bu yüzden yan yana oldukları aktardı.Öte yandan Macaristan Parlamentosu’nun gelecek ay için yayınladığı takvimde, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için 6-9 Mart tarihlerinde oylama yapılacağı belirtilmişti. Üyelik teklifleri ile ilgili görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması planlanırken, Macar milletvekilleri, iki ülkenin NATO üyeliğini ayrı ayrı oylayacak.