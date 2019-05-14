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Dünya Bişkekte FETÖ provokasyonu
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ASYA

Bişkek’te FETÖ provokasyonu

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki iftara FETÖ’cülerin davet edilmesi skandala yol açtı. Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, önceki günkü iftarda FETÖ’cü Orhan İnanda’yı görünce masayı terk etti. Rusya Milli Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Talat Enveroviç Çetin, “Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Cengiz Kamil Fırat
Cengiz Kamil Fırat

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, önceki gün Kırgızistan’da düzenlenen bir iftar programına FETÖ’cülerin davet edilmesi üzerine programı terk etti. Yeni Şafak, iftar programında yaşanan skandalın perde arkasına ulaştı. Rusya Devlet Başkanlığı Akademisi yetkilisi Talat Enveroviç Çetin, Büyükelçi Fırat’ın FETÖ’nün Kırgızistan imamı Orhan İnanda ile aynı protokolde oturtulmak istendiğini söyledi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgız yetkililere tepki gösterdi.

5-10 DAKİKA KALA GİTTİ

Büyükelçi Fırat’ın Bişkek Müftülüğünce düzenlenen programa, iftara 5-10 dakika kala gittiğini anlatan Çetin, “Masanın diğer tarafında FETÖ’cü Orhan İnandı’nın oturduğunu görünce, biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Siz buraya FETÖ’nün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı? Ya Türkiye’yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi Cumhurbaşkanına söyleyeceğim diyerek programı terk etti” dedi.

FETÖ FARKLI GÖRÜŞMÜŞ

Yaşananlar üzerine Bişkek Müftülüğü’nden daha skandal bir açıklama geldiğini anlatan Çetin, “Müftülüğün basın müşaviri Maksat Atabayev, ‘Biz pek çok kişiyi çağırdık, kimin geleceğini bilemezdik. Ayrıca kim kime karşı, kim kiminle farklı görüşe sahip bunu nereden bileceğiz’ dedi. Bu sözler Kırgızistan’da FETÖ’nün ne anlama geldiğini gözler önüne seriyor. Adamlar FETÖ’yü farklı görüş olarak lanse ediyor” diye konuştu.

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KIRGIZİSTAN ELE GEÇİRİLMİŞ DURUMDA

Polis Akademisi’ne örgütün Asya yapılanması hakkında bir de rapor hazırlayan Çetin, şunları anlattı: “Kırgızistan örgüt tarafından adeta ele geçirilmiş durumda. Devletin başından postacısına kadar herkes FETÖ’yle temas halinde. 1992 yılında Türk ve Kırgız Cumhurbaşkanlarının da bizzat katılımıyla Sebat Vakfı’na bağlı okulların açılışı sağlandı. Örgüt, Kırgızistan’daki faaliyetlerini günümüze kadar sürdürdü.”

TÜRKİYE DEFALARCA UYARDI

“Yetiştirmiş olduğu on binlerce mezun ile Kırgızistan’ın yönetimini, iş dünyasını, ekonomik dengelerini ve halkın bilincini dahi ele geçirdi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’nin kardeş ülke Kırgızistan’a defalarca yapmış olduğu uyarılar, FETÖ etkisindeki Kırgızistan yönetimi tarafından hoş olmayan bir tutum ile karşılandı. Türkiye ile ekonomik ilişkilerin kopma riski dahi göz önüne alınarak okullar kapatılmayıp FETÖ’ye tam destek verilmeye devam edildi.”

Patron benim demek istiyorlar

İftar organizasyonunda yaşanan gelişmenin ‘patron benim’ kavgası olduğunu anlatan Çetin, “Eskiden ülkeyi ziyaret edenler büyükelçiden önce FETÖ’cüler tarafından karşılaşıyordu. Bugün Kırgızistan’da FETÖ’cülere hala protokolde masa ayrılıyorsa bunun temelinde örgütün kafa çıkarma çabası var. Kırgızistan’daki olay bunun işareti” diye açıkladı.

  • Kabul edilemez
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hakim Aksoy konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ elebaşlarının iftara davet edilmiş olmalarının kabul edilemeyeceğini kaydetti. Sözcü Aksoy, FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadelenin en temel öncelikleri olduğunu belirterek, dost ülkelerin sadece resmi makamlarının değil, tüm ulusal kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermesini beklediklerini vurguladı.
  • Yapılanmanın başı Altaylı
  • Enver Altaylı
  • Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra şu an Moskova Pelekhanova Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Askar Akaye’in Kırgızistan’ın ilk devlet başkanı olduğunu söyleyen Çetin, “O dönem eski MİT’çi Enver Altaylı, bu bölgede çalışmalara başladı. Akayev, Türkiye’nin görevlisi gibi bölgede FETÖ namına çalışan Enver Altaylı’ya ‘Türk kardeşlerimizle birleşiyoruz, Türkiye bize sahip çıkacak’ diyerek destek veriyor. Yani Kırgızistan’daki yapılanma 28 yıllık bir geçmişe sahip” dedi.


Büyükelçi ‘Teröristle aynı masaya oturmam’ diyerek iftarı terk etti
OYNAT 02:19
Büyükelçi ‘Teröristle aynı masaya oturmam’ diyerek iftarı terk etti
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, katıldığı iftara FETÖ'cü hainlerin de davet edildiğini öğrenince programı terk etti. 'Teröristlerle aynı masaya oturmam' diyen Fırat, 'Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Siz buraya FETÖ terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı?' sözleriyle Kırgız yetkilileri sert bir şekilde eleştirdi.

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