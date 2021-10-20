Dünya Bitcoin ile uçak bileti satılacak
AMERİKA

Bitcoin ile uçak bileti satılacak

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yaptığı bir açıklamada, havayolu şirketi Volaris'in artık El Salvador'da Bitcoin kabul edeceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Bitcoin ile uçak bileti satılacak
Foto: Arşiv.

El Salvador'un Bitcoin'i resmi para olarak kabul etmesi üzerine şirket ve kurumlar da bu karara hızlı bir şekilde uyum sağlıyor. Dev şirketler Bitcoin'i kabul etmeye başlarken bu şirketlere artık Volaris de katılacak.

  • 2015 yılında Meksika’nın TAR Havayolları da dahil olmak üzere diğer bazı şirketler daha önce Bitcoin kabul edeceklerini açıklamışlardı.

Chivo cüzdanı üzerinden çalışacak ödeme sistemleri hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

El Salvador hükümeti tarafından Bitcoin'i benimsemesinin bir parçası olarak geçen ay başlatılan Bitcoin dijital cüzdanı Chivo, şu anda oldukça geniş bir kitle tarafından kullanılıyor.

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