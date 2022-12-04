Bitterlich: Türkiye konusunda hata yaptık

Emekli Alman büyükelçi Joachim Bitterlich, Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.Almanya'da 1982 ile 1998 arasında başbakanlık yapan Helmut Kohl'un danışmanlığını üstlenen Bitterlich, Türkiye ile ilişkilerde AB'nin hatası olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin rolünü, coğrafi ve jeopolitik konumunu AB'nin bir türlü anlamadığını kaydeden Bitterlich, "İstanbul Boğazı'na bakınca iki dünya arasında kalıyor insan. Türkiye'nin belli bir tarihi var ve hala yerini arayan bir ülke olduğunu anlamalıyız" dedi.

'İŞBİRLİĞİ ARTIRMA TEKLİFİ'

Türkiye'nin kendilerine yaklaşması için çaba gösterdiklerini belirten Bitterlich, "Khol'a danışmanlık yaparken, dışişleri, savunma, aynı zamanda göç ve hukuk gibi kritik alanlarda köprüler kurarak Türkiye'yi belli bir dönem AB iç pazarına sokma fikrini geliştirdim. Türkiye'nin bize yaklaşmasını istedik. Ancak Khol ile işbirliğini artırma teklifinde bulunduğumda, AB'de kimse bizimle ilgilenmedi" ifadelerini kullandı. Avrupa'ya eleştiride bulunan Bitterlich, AB'nin gerektiği gibi çalışmadığını vurguladı.

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Kriz zamanlarında herkesin kendini kurtarmaya çalıştığını söyleyen emekli büyükelçi, "Komşuya bakmıyoruz ve güçlü bir Avrupa inşa etmek için uğraş vermiyoruz. Kimseyi yargılamadan davranışlarımızı sorgulayabilir, doğru soruları sorabilir ve ciddi bir bakış açısıyla hareket edebiliriz" dedi.

KIBRIS MESELESİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Kıbrıs meselesini örnek gösteren Bitterlich, "Avrupa neden Kıbrıs'ta çözümü ilerletmedi?. Doğu Akdeniz'de Alman arabuluculuğunu neden daha fazla zorlamayalım? Arabuluculuk için bastırırsak, Yunanistan'ın veya Kıbrıs'ın haykırmasına izin vermek yerine haklılar mı haksızlar mı diyebiliriz. Almanlar da böyle bir çözüm için ısrar etmediler, kendi hallerine bıraktılar" değerlendirmesinde bulundu.