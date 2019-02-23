‘Bizi ölümden kurtardınız’

İDDEF toplamda şu ana kadar 2 bin 90 muhtaç aileye gıda kolisi dağıttı ve yardım çalışmaları sürüyor.

Dünyanın en büyük insanlık krizinin yaşandığı ve 25 milyon insanın acil yardıma muhtaç olduğu Yemen’e yönelik yardımlarını sürdüren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), hayırseverlerin destekleriyle 2 bin 90 muhtaç aileye ulaşarak gıda yardımında bulundu. İDDEF’ten yapılan yazılı açıklamaya göre; ‘Yemen’e Acil Yardım’ sloganıyla başlatılan kampanyada üçüncü etap yardım çalışması ülkenin Marib şehrinde, bin 620 aileye sıvı yağ, şeker, pirinç ve undan oluşan gıda kolisi dağıtılarak sürdü.

Açıklamada, savaş öncesi yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Marib’in nüfusunun göç dalgalarıyla 3 milyona ulaştığı, Yemenli göçmenlerin derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği ve acil yardım beklediği vurgulandı.

YARDIMLAR ETAP ETAP YERİNE ULAŞTIRILIYOR

Gıda yardımı dağıtım esnasında Türkiye’ye teşekkür eden ve gözyaşı döken Yemenli bir kadının, “Bizler Maarib’den geldik. Bu yardımlardan dolayı Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri yüceltsin. Vallahi bizler böyle bir hal üzereydik ki Allah’tan başka bizim durumumuzu bilen yoktu. Allah sizlerden razı olsun, bizleri ölümden kurtardınız” şeklinde feryat ettiğini aktarıldı.

İlk etap temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını Hadramut bölgesinin Tarim şehrinde 200 aileye, ikinci etabı Marib’de 270 aileye yapan İDDEF, üçüncü etap yardım çalışmasını ise bin 620 aileye ulaşarak gerçekleştirdi. İDDEF’in toplamda şu ana kadar 2 bin 90 muhtaç aileye gıda kolisi dağıttığı ve yardım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

REKLAM