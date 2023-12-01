Blinken'dan İsrail'e Gazze uyarısı Kuzeydeki büyük sivil kaybı güneyde tekrarlanmamalı

Blinken, 7 Ekim'den bu yana üçüncü Orta Doğu turu kapsamında geldiği İsrail ve Filistin'deki temaslarının ardından Tel Aviv'deki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara" ve esir takasının uzatılması için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Blinken, İsrailli esirlerin tamamının serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.





Blinken, dün yaptığı görüşmelerde, İsrail ordusunun yeniden saldırılara başlaması halinde, Gazze'nin merkezinde ve güneyinde güvenli bölgeler oluşturulması, bölgedeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesinin önlenmesi, hastaneler, su arıtma gibi insan canını yakından ilgilendiren kritik yapıların hedef alınmaması ve sonunda yerlerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönmesine olanak sağlanması gibi uyarılarını İsrail yetkililere ilettiğini kaydetti.





- "İsrail savaş kullarına uygun hareket etmeli"





Blinken, Washington'un İsrail'in Gazze'de "Hamas'ı devirme" hedefine destek vermeye devam ettiğini belirterek, "İsrail savaş kurallarına uygun hareket etmeli." ifadesini kullandı.





ABD'nin, İsrail'in Gazze'nin güneyine saldırılarını başlatmadan önce "sivil kayıpları daha da azaltmaya yönelik planları uygulamaya koyması" yönündeki çağrısını yineleyen Blinken, şunları kaydett:





"Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı. İsrail'in kendisini savunma şekli önemli. Başbakana (Netanyahu) da söylediğim gibi niyet önemlidir, ancak sonuçlar da önemlidir.”





Blinken, Netanyahu ve İsrail Savaş Kabinesi'nin, perşembe günü yaptıkları görüşmede "ABD'nin Gazze'ye yönelik saldırılarda sivil kayıplarını önlemek için dile getirdiği yaklaşımı" kabul ettiğini söyledi.











