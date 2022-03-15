Dünya BM 15 Martı Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü kabul etti
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BM 15 Mart'ı 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' kabul etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 15 Mart'ı ''Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'' kabul etti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli, "Bugün bu kararın kabul edilmesiyle BM üyeleri, İslamofobi'yi gerçek bir tehdit olarak kabul ediyor" dedi.

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Haber Merkezi AA
BM 15 Martı Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü kabul etti
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Türkiye ve Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına sunduğu tasarı, BM Genel Kurulunda kabul edildi.

  • Kararla 15 Mart, BM Genel Kurulu tarafından ''Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'' ilan edildi.

Kararda, insan haklarına ve farklı din ve inançlara saygıya dayalı, hoşgörü ve barış kültürü ile küresel diyaloğu teşvik eden uluslararası çabaların güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Kararda ayrıca dini inançları nedeniyle kişilere ve tüm ibadet yerlerine yönelik her türlü şiddet olayı güçlü bir şekilde kınandı.

"BM İSLAMAFOBİ'Yİ GERÇEK BİR TEHDİT KABUL EDİYOR"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "İslamofobi ve antisemitizm dahil tüm din ve inançlara dayalı her türlü ayrımcılık kabul edilemez ve kınanmalı." dedi.

İslamofobi'nin bugün insanlığı karşı gerçek ve artan bir tehdit olduğuna ve ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve şiddet gibi birçok formda kendini gösterdiğine dikkati çeken Keçeli, "Bugün bu kararın kabul edilmesiyle BM üyeleri, İslamofobi'yi gerçek bir tehdit olarak kabul ediyor ve İslamofobi'nin tüm biçimlerine ve tezahürlerine karşı mücadele taahhüt ediyor." diye konuştu.
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