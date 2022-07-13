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BM de ‘PKK çocukları savaştırıyor’ dedi: Çocuk katilleri

Terör örgütü PKK'nın Suriye'de yüzlerce çocuğu silah altına alması, BM’nin '2021, Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar' raporunda bir kez daha belgelendi. Rapora göre, ülkede PKK ve bağlı örgütler 247 çocuğu zorla silah altına aldı. Terör örgütü hastane ve okul saldırılarında 73 çocuğu katletti. Ailelerinden koparılan 49 çocuk da hapiste tutuluyor. Bölgede DEAŞ'lı ailelerin 800'den fazla çocuğu da PKK'nın elinde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​BM de ‘PKK çocukları savaştırıyor’ dedi
BM’nin “2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar” raporu, PKK’nın çocuk istismarını bir kez daha ortaya koydu. Suriye’de PKK ve ona bağlı örgütler 247 çocuğu silah altına aldı. Örgüt hastane ve okul saldırılarında ise 73 çocuğu katletti.

Terör örgütü PKK çocukları silah altına almaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği, savaşlarda silah altına alınan, öldürülen, sakat bırakılan ve tutuklanan çocuklara ilişkin verileri içeren “2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar” raporunu yayınladı. Suriye, en çok çocuk istismarının yaşandığı ülkelerden biri olarak listelendi. Suriye’de faaliyet gösteren örgütlerin çoğunun çocukları silah altına aldığına dikkat çekilen raporda, ABD ve Batılı ülkelerin desteklediği YPG/PKK terör örgütünün, 2021’de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı belirtildi. Örgütün başka bir kolu olan ve ABD’nin kurdurduğu “İç Asayiş Güçleri” adlı terör örgütü türevi aynı yıl 24, yine örgüte bağlı sözde “Afrin Kurtuluş Güçleri” de 2021’de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattı.

ÇOCUK KATİLLERİ

PKK’nın Suriye’de rejimden sonra en çok hastane ve okula saldırı düzenleyen örgüt olduğu vurgulanan raporda dikkat çeken bilgiler de yer aldı. Buna göre YPG/PKK Suriye’de geçen yıl 55 çocuğu öldürdü. Örgüte bağlı Afrin Kurtuluş Gücü ve İç Asayiş Güçleri de aynı yıl 18 çocuğu katletti. Terör örgütüne bağlı İç Asayiş Güçlerinin 43, YPG/PKK’nın 6 çocuğu hapsettiği kaydedildi. DEAŞ’lı ailelerin 800’den fazla çocuğu da YGP/PKK’nın elinde.

İsrail de BM raporunda

BM’nin çocuk ihlalleri raporunda, işgalci İsrail’in geçen yıl Filistin topraklarında 78 Filistinli çocuğu öldürmekten, 982’sini de sakat bırakmaktan sorumlu olduğu kaydedildi. Raporda, Genel Sekreter Guterres, “2022’de bu tür sayılar devam ederse, İsrail bir sonraki raporda utanç listesine dahil edilecek” uyarısında bulundu.

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