BM duyurdu: Libya'da kalıcı ateşkes

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen imza töreninde konuştu. Libyalı tarafların da hazır bulunduğu törende, konuşmasını Arapça yapan Williams, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Libyalı taraflar da anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra kararı ayakta alkışladı.

Williams, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında da 5+5 Komisyon toplantılarına katılan Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetlerinin (LNA), Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması da dahil bazı konularda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

DÜNYA Ateşkes değil silah molası

Williams, tarafların kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşması hususunda da "oldukça iyimser" olduğunu kaydetmişti.

Öte yandan, BM Cenevre Ofisi de sosyal medya hesabından anlaşmayı, "Libyalılar için müjde" şeklinde duyurdu. Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını aktarılan açıklamada anlaşma "tarihi" olarak nitelendirildi.

Özel Temsilci vekili Williams'ın, anlaşmanın detayına ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

BM, Libya genelinde varılan tam kalıcı ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

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OYNAT 00:57 Fransa TV'sinde Türk, Macron yanlılarını susturdu: Suriye'de Libya'da kaybettiniz Akdeniz'de de sonuç aynı olacak Fransa televizyon kanalı Le Debat'ta konuşan Türk asıllı Fransız Avukat Selçuk Demir, Cumhurbaşkanı Macron'a destek veren yorumculara verdiği cevapla sosyal medyanın gündeminde. Paris yönetiminin başta Suriye ve Libya olmak üzere terör örgütleri üzerinden geliştirdiği politikanın boşa düştüğünü belirten Demir, Akdeniz'de de Türkiye'nin haklı olduğunun yakın gelecekte ortaya çıkacağını vurguladı. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:00 Bakan Çavuşoğlu: Libya'da biz meşru taraftayız ancak Fransa darbecileri destekliyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal'den Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu'na video konferans yöntemiyle bağlanarak konuşma yaptı. Çavuşoğlu, 'Libya'da BM tarafından kabul görmüş olunan, tanınan meşru bir hükümet var. O dönemden bu yana biz meşru hükümet ile angaje olduk ama Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve diğerleri darbeci Hafter'e cephane ve asker desteği verdi. Biz meşru taraftayız ancak Fransa darbecileri destekliyor' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:37 Macron: Kıbrıs'ta arama yapıp Libya ile anlaşma imzalıyorlar, Türk halkına değil Erdoğan'a karşıyız Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Akdeniz zirvesinde tehditkar ifadeler kullandı. Türkiye'nin Kıbrıs'ta arama yapmasını ve Libya ile anlaşma imzalamasını 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Macron, ''AB olarak Türk halkına karşı değil, Erdoğan'a karşı net tavır almalıyız. Türk halkı büyük bir halk, daha iyisini hak ediyor'' dedi.



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OYNAT 00:28 Bakan Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüşmesinde "Libya Libyalılarındır" mesajını verdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladığı Namroush ile bir araya geldi. Bakan Akar, 'Libya Libyalılarındır' diyerek, Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini ifade etti.



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