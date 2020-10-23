Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya BM duyurdu Libyada kalıcı ateşkes
AFRİKA

BM duyurdu: Libya'da kalıcı ateşkes

Birleşmiş Milletler (BM), Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv - Libyalı taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı.
Arşiv - Libyalı taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen imza töreninde konuştu. Libyalı tarafların da hazır bulunduğu törende, konuşmasını Arapça yapan Williams, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

  • Libyalı taraflar da anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra kararı ayakta alkışladı.

Williams, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında da 5+5 Komisyon toplantılarına katılan Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetlerinin (LNA), Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması da dahil bazı konularda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Ateşkes değil silah molası
DÜNYA
Ateşkes değil silah molası

Williams, tarafların kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşması hususunda da "oldukça iyimser" olduğunu kaydetmişti.

  • Öte yandan, BM Cenevre Ofisi de sosyal medya hesabından anlaşmayı, "Libyalılar için müjde" şeklinde duyurdu. Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını aktarılan açıklamada anlaşma "tarihi" olarak nitelendirildi.

Özel Temsilci vekili Williams'ın, anlaşmanın detayına ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

BM, Libya genelinde varılan tam kalıcı ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Türkiye'ye karşı 12 sır toplantı
GÜNDEM
Türkiye'ye karşı 12 sır toplantı

Libya'nın Terhune kentinde beş yeni toplu mezar bulundu
DÜNYA
Libya'nın Terhune kentinde beş yeni toplu mezar bulundu

Libya ordusu teyakkuzda: Hafter milisleri Trablus'a yeniden saldırabilir
DÜNYA
Libya ordusu teyakkuzda: Hafter milisleri Trablus'a yeniden saldırabilir

Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da petrol pompalama işlemi başladı
DÜNYA
Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da petrol pompalama işlemi başladı

Fransa TV'sinde Türk, Macron yanlılarını susturdu: Suriye'de Libya'da kaybettiniz Akdeniz'de de sonuç aynı olacak
OYNAT 00:57
Fransa TV'sinde Türk, Macron yanlılarını susturdu: Suriye'de Libya'da kaybettiniz Akdeniz'de de sonuç aynı olacak
Fransa televizyon kanalı Le Debat'ta konuşan Türk asıllı Fransız Avukat Selçuk Demir, Cumhurbaşkanı Macron'a destek veren yorumculara verdiği cevapla sosyal medyanın gündeminde. Paris yönetiminin başta Suriye ve Libya olmak üzere terör örgütleri üzerinden geliştirdiği politikanın boşa düştüğünü belirten Demir, Akdeniz'de de Türkiye'nin haklı olduğunun yakın gelecekte ortaya çıkacağını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu: Libya'da biz meşru taraftayız ancak Fransa darbecileri destekliyor
OYNAT 02:00
Bakan Çavuşoğlu: Libya'da biz meşru taraftayız ancak Fransa darbecileri destekliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal'den Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu'na video konferans yöntemiyle bağlanarak konuşma yaptı. Çavuşoğlu, 'Libya'da BM tarafından kabul görmüş olunan, tanınan meşru bir hükümet var. O dönemden bu yana biz meşru hükümet ile angaje olduk ama Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve diğerleri darbeci Hafter'e cephane ve asker desteği verdi. Biz meşru taraftayız ancak Fransa darbecileri destekliyor' dedi.

Macron: Kıbrıs'ta arama yapıp Libya ile anlaşma imzalıyorlar, Türk halkına değil Erdoğan'a karşıyız
OYNAT 01:37
Macron: Kıbrıs'ta arama yapıp Libya ile anlaşma imzalıyorlar, Türk halkına değil Erdoğan'a karşıyız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Akdeniz zirvesinde tehditkar ifadeler kullandı. Türkiye'nin Kıbrıs'ta arama yapmasını ve Libya ile anlaşma imzalamasını 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Macron, ''AB olarak Türk halkına karşı değil, Erdoğan'a karşı net tavır almalıyız. Türk halkı büyük bir halk, daha iyisini hak ediyor'' dedi.

Bakan Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüşmesinde
OYNAT 00:28
Bakan Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüşmesinde "Libya Libyalılarındır" mesajını verdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladığı Namroush ile bir araya geldi. Bakan Akar, 'Libya Libyalılarındır' diyerek, Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini ifade etti.


Abone Ol Google News
Devlet bize komplo kurdu

Devlet bize komplo kurdu

Avrupa'da Müslümanlar hedef haline getiriliyor.
Korona pazara çıktı

Korona pazara çıktı

​Ne esnaf ne de vatandaş kuralları hatırladı...
Macronun tedaviye ihtiyacı var

Macron'un tedaviye ihtiyacı var

​Erdoğan'dan Macron'a sert tepki.
Karabağ'da şehit oldu

Karabağ'da şehit oldu

​Türkiye'de mühendislik fakültesinde okuyordu.
Üç bin yeni personel alınacak

Üç bin yeni personel alınacak

​Bakanlık, internet sitesinden duyurdu.
PTT kargomatta temassız teslim

PTT kargomatta temassız teslim

​Evde kargocu yolu gözleme dönemi sona erecek.
Suriye sınırına ticaret merkezi

Suriye sınırına ticaret merkezi

​"İki ülke arasındaki ticari sirkülasyon bölgemizde zenginlik olacak."
Fransız mallarına boykot dalgası

Fransız mallarına boykot dalgası

​Macron'un İslam'a açtığı savaşa Arap ülkelerinden tepki.
Babasının vasiyetini<br>yerine getirdi

Babasının vasiyetini
yerine getirdi

Müslüman dövüşçü Habib, aldığı galibiyetle kariyerini noktaladı.
Pandemi bahane

Pandemi bahane

AVM'ler mescitleri kapattı, vatandaş otoparkta namaz kıldı.
Galatasaray <br>10 kişi kazandı

Galatasaray
10 kişi kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Terim'den <br>olay açıklama

Terim'den
olay açıklama

​Galatasaray'da seçim ateşini yakan konuşma.
İtalya'da tablo korkutuyor

İtalya'da tablo korkutuyor

​Hükümet, tedbirlerin sıkılaştırılmasını değerlendiriyor.

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

​112 komuta merkezini ziyaret etti, telsizden önemli mesajlar verdi.
Türkiye'nin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Ağır hasta sayısında artış devam ediyor.
Kan donduran cinayet

Kan donduran cinayet

Eski kocasını öldürdü, ikiye böldü, tandırda yaktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.