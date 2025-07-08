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BM: Gazze'de yardım dağıtımını 'fırsat buldukça' yapabiliyoruz

BM: Gazze'de yardım dağıtımını 'fırsat buldukça' yapabiliyoruz

20:588/07/2025, Salı
AA
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BM Sözcüsü, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerine izin vermediğini belirtti
BM Sözcüsü, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerine izin vermediğini belirtti

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı basın toplantısında Gazze'de insani yardım çalışmalarına engellerin devam ettiğini belirterek İsrail'in dün 12 yardım girişiminden sadece 4'üne izin verdiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'de insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini, yardım dağıtımını
"fırsat buldukça"
yapabildiklerini belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de insani yardım çalışmalarına ilişkin engellerin yoğun şekilde devam ettiğine işaret eden Dujarric, İsrail'in dün BM'nin 12 yardım girişiminden sadece 4'üne izin verdiğini bildirdi.

"İsrail hasta tahliyelerini reddediyor"

Dujarric, hasta tahliyesi için talep edilen 4 operasyonun ise İsrail tarafından doğrudan reddedildiğini vurguladı.

Gazze'de insani yardımların
"fırsat buldukça"
yapıldığını ifade eden Dujarric, insani yardım operasyonlarını gerçekleştirmek için çok yoğun idari ve bürokratik çaba sarf etmek gerektiğini kaydetti.

Dujarric, buna rağmen BM'nin elinden geleni yapmaya devam ettiğinin ancak sağladıkları yardımın çok yetersiz olduğunun altını çizdi.





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