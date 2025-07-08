BM: Gazze'de yardım dağıtımını 'fırsat buldukça' yapabiliyoruz

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı basın toplantısında Gazze'de insani yardım çalışmalarına engellerin devam ettiğini belirterek İsrail'in dün 12 yardım girişiminden sadece 4'üne izin verdiğini belirtti.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gazze'de insani yardım çalışmalarına ilişkin engellerin yoğun şekilde devam ettiğine işaret eden Dujarric, İsrail'in dün BM'nin 12 yardım girişiminden sadece 4'üne izin verdiğini bildirdi.
"İsrail hasta tahliyelerini reddediyor"
Dujarric, hasta tahliyesi için talep edilen 4 operasyonun ise İsrail tarafından doğrudan reddedildiğini vurguladı.
Dujarric, buna rağmen BM'nin elinden geleni yapmaya devam ettiğinin ancak sağladıkları yardımın çok yetersiz olduğunun altını çizdi.