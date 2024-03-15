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Dünya

BM Genel Kurulu'nda İslamofobiyle mücadele tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulunda, İslamofobi ile mücadele için atılacak adımlar konusunda hazırlanan karar tasarısı 44 kararsız oya karşı 115 oyla kabul edildi.

18:53 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 19:07 - 15/03/2024 Cuma
AA
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (Foto: Arşiv)
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (Foto: Arşiv)

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#İslamofobi
#Mücadele
#BM Genel Kurulu
#Birleşmiş Milletler
37 dakika önce
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