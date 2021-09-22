Dünya BM Genel Kurulunda koronavirüs vakası
AMERİKA

BM Genel Kurulu'nda koronavirüs vakası

ABD’de Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’na katılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya eşlik eden Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga’nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi İHA
BM Genel Kurulunda koronavirüs vakası
Marcelo Queiroga

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya BM 76. Genel Kurulu’nda eşlik eden Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, koronavirüse yakalandı.

Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada Queiroga’nın durumunun iyi olduğu ve New York’ta karantinada kalacağı belirtildi.

HEYET NEGATİF

Queiroga’nın, BM binasındaki temasları süresince maske takmayı ihmal etmediği aktarılırken, Bolsonaro’ya eşlik eden heyetin geri kalanının PCR testinin negatif çıktığı bildirildi.

Bolsonaro, Kovid-19 aşısı olmadığı için pizza restoranına alınmamıştı.
Bolsonaro, Kovid-19 aşısı olmadığı için pizza restoranına alınmamıştı.

AŞI KARŞITI

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aşı karşıtlığı ile biliniyor. Brezilya’da salgının başından bu yana 21 milyon 247 bin 94 korona virüs akası tespit edilirken, 591 bin 518 kişi de salgında hayatını kaybetti.

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