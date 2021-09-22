BM Genel Kurulu'nda koronavirüs vakası

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya BM 76. Genel Kurulu’nda eşlik eden Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, koronavirüse yakalandı.
Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada Queiroga’nın durumunun iyi olduğu ve New York’ta karantinada kalacağı belirtildi.
HEYET NEGATİF
Queiroga’nın, BM binasındaki temasları süresince maske takmayı ihmal etmediği aktarılırken, Bolsonaro’ya eşlik eden heyetin geri kalanının PCR testinin negatif çıktığı bildirildi.
AŞI KARŞITI
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aşı karşıtlığı ile biliniyor. Brezilya’da salgının başından bu yana 21 milyon 247 bin 94 korona virüs akası tespit edilirken, 591 bin 518 kişi de salgında hayatını kaybetti.