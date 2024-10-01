BM Genel Sekreteri Guterres Lübnan'daki gerginlikten endişeli: Acil itidal çağrısı yaptı

Guterres'in acilen ateşkes sağlanması ve Lübnan'da kapsamlı savaşın her ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.