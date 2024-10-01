BM Genel Sekreteri Guterres Lübnan'daki gerginlikten endişeli: Acil itidal çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da artan gerginlik ve İsrail'in saldırıları hakkında derin endişe duyduğunu belirterek, acil itidal çağrısında bulundu. Guterres, Lübnan Başbakanı ile yaptığı görüşmede, tüm BM sisteminin Lübnan’a destek olmaya hazır olduğunu ifade etti.
BM Sözcülük Ofisi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu artan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Genel Sekreter'in irtibatlarını sürdüreceği, sahadaki temsilcilerin ise gerginliği azaltmak için çaba sarf etmeye devam edeceği ifade edildi.