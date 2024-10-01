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BM Genel Sekreteri Guterres Lübnan'daki gerginlikten endişeli: Acil itidal çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Guterres Lübnan'daki gerginlikten endişeli: Acil itidal çağrısı yaptı

18:571/10/2024, Salı
AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklama yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da artan gerginlik ve İsrail'in saldırıları hakkında derin endişe duyduğunu belirterek, acil itidal çağrısında bulundu. Guterres, Lübnan Başbakanı ile yaptığı görüşmede, tüm BM sisteminin Lübnan’a destek olmaya hazır olduğunu ifade etti.

BM Sözcülük Ofisi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu artan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Guterres'in bu sabah Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, Genel Sekreter'in, Başbakan'a
"Tüm BM sistemi Lübnan'a destek olmak için hazır."
mesajını verdiği ifade edildi.
Açıklamada, Genel Sekreter'in Lübnan'da artan gerginlikten derin endişe duyduğu ve acil itidal çağrısında bulunduğu bildirildi.
Guterres'in acilen ateşkes sağlanması ve Lübnan'da kapsamlı savaşın her ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.

Açıklamada, Genel Sekreter'in irtibatlarını sürdüreceği, sahadaki temsilcilerin ise gerginliği azaltmak için çaba sarf etmeye devam edeceği ifade edildi.



#BM
#Guterres
#Lübnan

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