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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'den Somali çağrısı: Somali'nin geleceği için bir araya gelelim

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Somali'deki insani krizle mücadele için "şimdi harekete geçin" çağrısında bulundu.

18:31 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Antonio Guterres Somali'de

Antonio Guterres Somali'de

Somali ziyaretinin ikinci gününde temaslarına devam eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, basına açıklama yaptı. Somali'de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceklerini yineleyen Guterres, "Bugün Somali'den dünyaya çağrım net: Felaketi önlemek için şimdi harekete geçin." dedi.

Guterres, "Barış ve güvenliği sağlamak, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarının tesisi ile Somalilerin geleceği için bir araya gelelim." ifadelerini kullandı.

BM olarak Somalilerin yanında olduklarını vurgulayan Guterres, Somali'nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgeler arasında olduğuna dikkati çekti.

Somali'de uzun süredir devam eden kuraklık ve güvenlik sorunları nedeniyle yaklaşık 6 milyon kişi "son derece kritik seviyede" gıda sorunu yaşıyor.

Raporlara göre, ülkede insani yardım için yaklaşık 2,6 milyar dolara ihtiyaç duyulurken şimdiye kadar bunun sadece yüzde 15'i karşılanabildi.



#BM
#Somali
#Antonio Guterres
#Gıda Krizi
1 saat önce
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