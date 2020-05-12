BM, hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıkların küresel risk haritasını çıkaracak

UNEP'ten yapılan açıklamada, örgütün çevrenin korunması ve gelecekteki olası salgınların önlenmesi için yeni küresel risk haritası üzerinde çalıştığı belirtildi.

Küresel risk haritasının kaçak vahşi hayvan ticareti, habitat parçalanması ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi verileri içereceği bildirilen açıklamada, tıbbi, elektronik ve kimyasal atıkların insan sağlığına ve çevreye daha fazla zarar vermemesi için de karar mekanizmalarına destek verileceği aktarıldı.

DÜNYA BM'den Doğu Guta için 'açlık ve bulaşıcı hastalık' uyarısı

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen UNEP İcra Direktörü Inger Andersen,