|
Dünya

BM 'İnsanlık dışı' diyerek uyardı: Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat yetebileceğini duyurdu. BM, Gazze'de benzeri görülmemiş insanlık dışı durumun ciddiyeti konusunda uyardı.

08:09 . 16/10/2023 Pazartesi
AA
Gazze hastanelerinde sadece 24 saat yetecek yakıt var.

Gazze hastanelerinde sadece 24 saat yetecek yakıt var.

OCHA, X platformundaki paylaşımında Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.


OCHA ofisinden Gazze'deki duruma ilişkin günlük raporda, yedek trafoların durmasının binlerce insanın hayatını tehlikeye atabileceği belirtildi.


Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, raporda, Gazze'de benzeri görülmemiş "insanlık dışı" durumun ciddiyeti ve temel tedariklerin tükenmesi konusunda uyardı.


Hastings, OCHA'da var olan suyun bugün ya da en geç yarın biteceğinin altını çizerek,
"Su halen kapalı. İhtiyacımız olan, en azından Gazze'nin güneyindeki kuyuların doldurulması için su tedarikinin yeniden sağlanması. Bunun derhal olması gerekiyor"
ifadelerini kullandı.

İnsani sebepler için ateşkes çağrısında bulunan Hastings,
"Mesele insanlığımızı kaybetmeyle ilişkili. Uluslararası toplum bu durumun devamına izin verirse, bu tanık olduğumuz şey en basit haliyle gayri insanidir"
dedi.

Aksa Tufanı operasyonu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.


Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.


Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.


Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.


İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.


İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.


İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: Saldırılar gece boyunca sürdü
İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetinde 10. gün: Saldırılar gece boyunca sürdü

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 10. gününde devam ediyor. Saldırıda 2 bin 670 Filistinli katledildi, 9 bin 600 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını hava şartlarından dolayı birkaç gün ertelediği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata' olacağını öne sürdü. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu. ABD, İsrail ve Mısır; Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaştı. İşte, İsrail-Filistin hattında dakika dakika yaşanan gelişmeler.




#Filistin
#gazze
#Gazze'de su ve yakıt sıkıntısı
#israil
#OCHA
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsrail-Filistin savaşı akaryakıt fiyatlarını vurdu! Zam kapıda: İşte güncel motorin ve benzin fiyatı