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Dünya BM İsrail polisinin Mescid-i Aksada uyguladığı şiddet derhal soruşturulmalı
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BM: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da uyguladığı şiddet derhal soruşturulmalı

Birleşmiş Milletler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin bir an önce soruşturulması gerektiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
BM: İsrail polisinin Mescid-i Aksada uyguladığı şiddet derhal soruşturulmalı
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BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Mescid-i Aksa ve işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in sivillere uyguladığı şiddete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

27'si çocuk 180 kişi yaralandı

Shamdasani, 15-17 Nisan tarihlerinde İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere uyguladığı şiddet sonucu 27'si çocuk, 180 kişinin yaralandığını aktararak "İsrail güvenlik güçlerine hiçbir tehdit içermeyen ve aralarında yaşlı, kadın, çocuk ve bir gazetecinin olduğu çok sayıda Filistinli coplarla dövüldü ve plastik mermilerle yakın mesafeden hedef alındı." dedi.

Bu tarihlerde İsrail polisinin Kudüs'te, 60'ı çocuk, 470 Filistinliyi tutukladığını belirten Shamdasani, polis güçlerinin dün sabah Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlileri uzaklaştırmak için yine şiddet kullandığını ifade etti.

Shamdasani, son bir aydır İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında artan şiddet eylemlerinden endişe duyduklarını vurgulayarak "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki cemaat ve görevlilerin yaralanmasıyla sonuçlanan şiddeti derhal, tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmalı, şiddetin sorumluları da hesaba çekilmelidir." açıklamasında bulundu.

'Ciddi endişe verici'

İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'da da saldırılarını artırdığına işaret eden Shamdasani, nisanda İsrail ordusunun bölgede 19 Filistinli sivili öldürdüğünü belirtti.

Shamdasani, İsrail'in bu saldırılarının "ciddi endişe verici" olduğunu vurgulayarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "gerilimin düşürülmesi ve sivil can kayıplarının soruşturulması" çağrısını yineledi.

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