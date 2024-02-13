BM: İsrail'in Refah'a yönelik topyekun saldırısının korkunç sonuçları olur

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Guterres, Gazze'de kamu düzeninin çöktüğünü belirterek, İsrail'in koyduğu engellerin insani yardım dağıtımını kısıtladığını dile getirdi.
Guterres, İsrail'in gazetecileri hedef almasıyla ilgili, "Bu çatışmada öldürülen gazeteci sayısından derin endişe duyuyorum." dedi.
Genel Sekreter, basın özgürlüğünün insanların dünyada neler olup bittiğini öğrenmesi için kilit önemine sahip olduğunun altını çizdi.