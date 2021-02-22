Dünya BM konvoyuna saldırı İtalyan Büyükelçi Attanasio öldürüldü
AFRİKA

BM konvoyuna saldırı: İtalyan Büyükelçi Attanasio öldürüldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, BM konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalyan Büyükelçi Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldürüldü.

Haber Merkezi AA
Luca Attanasio
Luca Attanasio

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda büyükelçileri Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldüğünü açıkladı.

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