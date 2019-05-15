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AMERİKA

BM: Körfez'deki gelişmeler endişe verici

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Körfez'deki gelişmelerin ve giderek sertleşen söylemlerin gerginliği daha fazla tırmandıracağı uyarısında bulunarak bölge ülkelerine itidal çağrısı yaptı

Haber Merkezi AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Körfez'deki gelişmelerin ve giderek sertleşen söylemlerin gerginliği daha fazla tırmandıracağı uyarısında bulunarak, bölge ülkelerine itidal çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Körfez'de artan gerginliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Genel Sekreter Antonio Guterres'in Körfez'deki gelişmeleri ve giderek sertleşen söylemleri endişeyle izlediğini belirten Dujarric, bu durumun bölgedeki istikrarsızlığı daha da artıracağı uyarısını yaptı.

Genel Sekreterin BM Arap Emirlikleri suları yakınlardaki ticari gemilere sabotajı ve Husilerin üstlendiği Suudi Arabistan'ın iki adet petrol pompa istasyonuna yönelik drone saldırısını kınadığını aktaran Dujarric, Guterres'in tüm taraflara gerginliğin daha da artmaması için maksimum itidal göstermeleri çağrısı yaptığını söyledi.

Suudi Arabistan, pazar akşamı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kara suları yakınlarında iki petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurmuştu. BAE de aynı bölgede farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin sabotaja uğradığını bildirmişti.

ABD'den askeri sevkiyat

ABD de geçen hafta İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

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