Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya BM Koronavirüs sebebiyle 2021de 235 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak
AVRUPA

BM: Koronavirüs sebebiyle 2021'de 235 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak

Birleşmiş Milletler, koronavirüs sebebiyle önümüzdeki yıl dünya genelinde 235 milyon kişinin insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyacağını duyurdu. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock "Zengin ülkeler artık tünelin sonundaki ışığı görebilir. En fakir ülkelerde ise aynı şey geçerli değil. Koronavirüs krizi milyonlarca insanı yoksulluğa sürükledi ve hızla artan insani ihtiyaçlara yol açtı. Önümüzdeki yıl kıtlığı önlemek, yoksullukla mücadele etmek, çocukları aşılamak ve okulda tutmak için 35 milyar dolara ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
BM 2021 için 56 ülkeyi kapsayan 34 insani yardım planı hazırladı.
BM 2021 için 56 ülkeyi kapsayan 34 insani yardım planı hazırladı.

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınının da etkisiyle 2021'de dünyada 235 milyon kişinin insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyacağını bildirdi.

BM 2021 Küresel İnsani Yardım Planı açıklandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, "Kovid-19'un şokunun" dünya çapında insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısını rekor seviyeye yükselttiği ve bu alanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış olduğu aktarıldı.

Salgının da etkisiyle 2021'de dünyada 235 milyon kişinin insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2021'de insani yardıma ihtiyaç duyan herkes tek bir ülkede yaşasaydı, burası 235 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük beşinci ülkesi olurdu. BM ve ortakları, açlık, çatışma, yerinden edilme, iklim değişikliği ve Kovid-19 salgınının etkileriyle karşı karşıya kalan en savunmasız 160 milyon kişiye yardım etmeyi amaçlıyor."

2021'de 35 milyar bağış çağrısı

Açıklamada, aşırı yoksulluğun son 22 yılda ilk kez arttığı ve ufukta birden fazla kıtlık belirdiği vurgulandı.

BM 2021 için 56 ülkeyi kapsayan 34 insani yardım planı hazırladı. Acil yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca insan için uluslararası topluma gelecek yıl 35 milyar dolar bağış çağrısı yapıldı.

Guterres'ten uyarı ve dayanışma çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, plana ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsani yardım sistemi 2020'de değerini bir kez daha kanıtladı ve on milyonlarca insana yiyecek, ilaç, barınma, eğitim ve diğer temel gereksinimleri sağladı. Ancak kriz sona ermedi. Küresel salgının etkisi kötüleştikçe insani yardım bütçeleri ciddi açıklıklarla karşı karşıya." uyarısında bulundu.

Guterres, ülkelere tüm kaynakların seferber edilerek yardıma muhtaç insanların en zor döneminde dayanışma çağrısı yaptı.

"Kovid-19 milyonlarca insanı yoksulluğa sürükledi

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise "Zengin ülkeler artık tünelin sonundaki ışığı görebilir. En fakir ülkelerde ise aynı şey geçerli değil. Kovid-19 krizi milyonlarca insanı yoksulluğa sürükledi ve hızla artan insani ihtiyaçlara yol açtı. Önümüzdeki yıl kıtlığı önlemek, yoksullukla mücadele etmek, çocukları aşılamak ve okulda tutmak için 35 milyar dolara ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

BM, 2019'da acil insani yardıma muhtaç 168 milyon kişiye ulaşabilmek için 29 milyar dolar yardıma ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.

BM'ye göre, 2020'de uluslararası bağışçılar rekor bir artışla 17 milyar dolar bağışta bulunmasına rağmen, belirlenen miktarın yüzde 70'i karşılanabildi.

Abone Ol Google News
Fazla param yok ki yardım edeyim

Fazla param yok ki yardım edeyim

​Kaybettiği cüzdanı bulunan Hasan amca duygulandırdı.
Ağlayarak ayrıldık gururla dönüyoruz

Ağlayarak ayrıldık gururla dönüyoruz

​Azerbaycan'da Laçın'ın işgalden kurtarılması kutlanıyor.
Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi

TRT World Forum

TRT World Forum

Altun: “Türkiye dünyaya umut oldu”

Bu iş cesaret ister!

Bu iş cesaret ister!

​Gassallar koronalı cenazeleri nasıl yıkıyor?

Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması.

İçişleri duyurdu

İçişleri duyurdu

​Üç belge de tek seferde verilen bilgiyle alınabiliyor.
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

​BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama.
Koronavirüs nedeniyle hemşire anneden çocuğunun velayetini alan baba: Kronik hastalığı var sağlığını düşünüyorum
Hayat

Koronavirüs nedeniyle hemşire anneden çocuğunun velayetini alan baba: Kronik hastalığı var sağlığını düşünüyorum

Ordu’da Evde Sağlık Hizmetleri Servisi'nde çalışan hemşire Cemile Deniz’in (31) yanında kalan 5 yaşındaki oğlunun velayetini, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek, boşanma aşamasında olduğu eşine veren mahkemenin kararına annenin avukatının itirazı üzerine görevlendirilen bilirkişi heyeti, taraflarla görüştü. Davayı açan Mehmet Atakan Deniz, “Çocuğumun kronik hastalığı olduğu için önlem almak istedim. Çocuğumun sağlığını düşünüyorum” dedi.
Anne 1,5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı
Gündem

Anne 1,5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı

Kartal’da bir annenin 1,5 yaşındaki çocuğuna alkol içirip fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu. Elinde alkol şişesi ve sigara ile resimleri çekilen 1,5 yaşında bebek babasının şikayeti üzerine annesinden alınarak devlet korumasına alındı. Çocuğun kendisine verilmesini isteyen baba savcılığa başvururken, anne hakkında soruşturma açıldı.
Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması
Gündem

Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirlerini içeren 2 yeni genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor. Yeni kısıtlamalara göre hafta sonu 56 saat, hafta için her gün 8 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ayrıca mesai saatleriyle ilgili yeni uygulama da devreye giriyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.