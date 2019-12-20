BM Libya Özel Misyonu'ndan açıklama

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'yerli otomobil' açıklaması: Çok yakında araçlar hazır olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli otomobille ilgili, "Çok yakında araçlarımız hazır olacak. Prototipin tanıtımı hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara kısa süre içinde yapılacak." dedi.