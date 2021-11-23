BM Libya Özel Temsilcisi istifa etti

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere patlayıcı madde ile müdahale

Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonyalı güvenlik güçlerinin sınırdaki göçmenlere karşı patlayıcı madde ve göz yaşartıcı gaz kullanmaya devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, 'Polonya'nın silahsız insanlara karşı sınırda özel teçhizat kullanması ilk kez olmuyor. Polonya tarafının patlayıcı maddeleri, ses bombaları, tazyikli su ve gaz kullanımı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve savunmasız göçmen gruplarına karşı doğrudan saldırı teşkil ediyor.' denildi.