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Kınamaktan başka bir şey yapamayan BM katil İsrail'i yine uyardı: Lübnan'dan çekilin

Kınamaktan başka bir şey yapamayan BM katil İsrail'i yine uyardı: Lübnan'dan çekilin

22:2310/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
AA
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Katil İsrail ordusunun Beyrut'a yönelik saldırıları devam ediyor.
Katil İsrail ordusunun Beyrut'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'den Lübnan'ı bombalamayı sonlandırması ve ülkeden kara kuvvetlerini çekmesini talep etti. BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "Topluca şiddeti ve akan kanı durduramamamız kahredici" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Fransa'nın talebi üzerine Lübnan'daki gelişmeleri ele almak üzere oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo,
"Topluca şiddeti ve akan kanı durduramamamız kahredici."
dedi.
DiCarlo,
"İsrail'in Lübnan'ı bombalamayı sonlandırmasını ve ülkedeki kara kuvvetlerini çekmesini istiyoruz."
diye konuştu.
Aynı zamanda Hizbullah ve diğer devlet dışı aktörlerin İsrail'e roket ve füze atışını durdurması gerektiğini ifade eden DiCarlo, Lübnan'da durumun giderek daha alarm verici bir hal aldığını belirtti.

DiCarlo, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde "kara operasyonlarının" ardından Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çatışmanın yoğunlaştığını kaydetti. İnsani durumun da kötüleştiğini belirten DiCarlo, Lübnan'da sadece 1 haftada 300 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

DiCarlo, Lübnan'daki sağlık sektörünün de büyük baskı altında olduğuna işaret ederek, bölgenin topyekun savaşın eşiğinde olduğunu belirtti.

"Taraflar diplomatik seçenekleri değerlendirmeli"

"Taraflar, başuçlarındaki silahları değil kendilerine sunulan diplomatik seçenekleri değerlendirmeli."
diyen DiCarlo, hem Lübnan'ın hem de İsrail'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

DiCarlo, siviller, sivil altyapılar, insani yardım personeli, sağlık çalışanları, gazeteciler ve BM personelinin hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı,
"Şimdi bu şiddet sarmalını geri çevirme ve İsrail, Lübnan ve tüm bölgeyi felaketin eşiğinden çevirme zamanı."
dedi.


#BM
#İsrail
#Lübnan

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