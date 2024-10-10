Kınamaktan başka bir şey yapamayan BM katil İsrail'i yine uyardı: Lübnan'dan çekilin

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin hala görevlerinin başında olduğunu, duruma göre planlamaların sürdüğünü ve "en kötü senaryo" dahil olmak üzere hazırlık yapıldığını bildirdi. UNIFIL personelinin halkı korumak için ne yapabileceği sorulan Lacroix, "Bununla ilgili detaylara girmeyeceğim. Durum değerlendirmesi personele ait ancak toplumu korumak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar" dedi.