Kınamaktan başka bir şey yapamayan BM katil İsrail'i yine uyardı: Lübnan'dan çekilin

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'den Lübnan'ı bombalamayı sonlandırması ve ülkeden kara kuvvetlerini çekmesini talep etti. BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "Topluca şiddeti ve akan kanı durduramamamız kahredici" dedi.
BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Fransa'nın talebi üzerine Lübnan'daki gelişmeleri ele almak üzere oturum düzenlendi.
DiCarlo, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde "kara operasyonlarının" ardından Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çatışmanın yoğunlaştığını kaydetti. İnsani durumun da kötüleştiğini belirten DiCarlo, Lübnan'da sadece 1 haftada 300 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.
DiCarlo, Lübnan'daki sağlık sektörünün de büyük baskı altında olduğuna işaret ederek, bölgenin topyekun savaşın eşiğinde olduğunu belirtti.
"Taraflar diplomatik seçenekleri değerlendirmeli"
DiCarlo, siviller, sivil altyapılar, insani yardım personeli, sağlık çalışanları, gazeteciler ve BM personelinin hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.