BM Genel Sekreteri Guterres'ten '7 Ekim' mesajı: Bölgeyi saran acıyı durdurma zamanı

Uluslararası toplumun bugün "Hamas'ın korkunç faaliyetleri"ni kınaması gerektiğini belirten Guterres, aynı zamanda doğal olarak 7 Ekim'de meydana gelen olaylara odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Guterres, kurbanlar ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

"Artık esirleri serbest bırakma, silahları susturma ve bölgeyi saran acıyı durdurma zamanı. Şimdi barış, uluslararası hukuk ve adalet zamanı"

"Artık esirleri serbest bırakma, silahları susturma ve bölgeyi saran acıyı durdurma zamanı. Şimdi barış, uluslararası hukuk ve adalet zamanı"

İsrail, Filistin ve diğer ülkeler için kalıcı çözüm amacıyla çalışmaktan vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Guterres, ancak bu şekilde bölge ülkelerinin barış, onur ve saygı içinde birlikte yaşayabileceğine dikkati çekti.