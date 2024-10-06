BM Genel Sekreteri Guterres'ten '7 Ekim' mesajı: Bölgeyi saran acıyı durdurma zamanı

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de binlerce Filistinliyi katlediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "7 Ekim'de meydana gelen korkunç olaylara odaklanmak gerektiğini" belirterek, bu günden sonra Gazze halkının hayatlarının yıkıldığına ve korkunç acılara maruz kaldıklarına dikkati çekti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 7 Ekim vesilesiyle bir video mesaj yayınladı.
Uluslararası toplumun bugün "Hamas'ın korkunç faaliyetleri"ni kınaması gerektiğini belirten Guterres, aynı zamanda doğal olarak 7 Ekim'de meydana gelen olaylara odaklanılması gerektiğini ifade etti.
Guterres, kurbanlar ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.
"Bölgeyi saran acıyı durdurma zamanı"
İsrail, Filistin ve diğer ülkeler için kalıcı çözüm amacıyla çalışmaktan vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Guterres, ancak bu şekilde bölge ülkelerinin barış, onur ve saygı içinde birlikte yaşayabileceğine dikkati çekti.