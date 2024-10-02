İsrail'in istenmeyen adam ilan ettiği Guterres: Orta Doğu cehenneme dönüyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da artan gerginlik ve İsrail'in saldırıları hakkında derin endişe duyduğunu belirterek, acil itidal çağrısında bulundu. Guterres, Lübnan Başbakanı ile yaptığı görüşmede, tüm BM sisteminin Lübnan’a destek olmaya hazır olduğunu ifade etti.