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İsrail BM Genel Sekreteri Guterres'i 'istenmeyen adam' ilan etti: Ülkeye girişini yasakladı

İsrail BM Genel Sekreteri Guterres'i 'istenmeyen adam' ilan etti: Ülkeye girişini yasakladı

Pınar Görgü
13:202/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınamış ve acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınamış ve acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.

İsrail, Ortadoğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i “istenmeyen adam” ilan ederek ülkeye girişini yasakladı.

Terör devleti İsrail'in eli kanlı bakanı Israel Katz, bölgedeki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.


Guterres'in ülkeye girişinin de yasaklandığı aktarılan açıklamada, kararın, BM Genel Sekreteri'nin İran'ın dünkü füze saldırısının ardından yaptığı açıklama nedeniyle alındığı ifade edildi.


BM Genel Sekreteri'nin dün yaptığı açıklamada, atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" kaydedildi.


Açıklamada, Guterres'i İsrail karşıtı olmakla suçlayan Katz'ın
"Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinin yaptığı gibi, İran'ın İsrail'e yönelik menfur saldırısını açıkça kınayamayan hiç kimse, İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor"
ifadelerine yer verildi.

Guterres 'acil ateşkes' çağrısı yapmıştı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün İran'in hava saldırıları sonrası yaptığı açıklamada,
"Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanış üstüne tırmanışla genişletilmesini kınıyorum. Buna bir son verilmelidir. Kesinlikle bir ateşkese ihtiyacımız var
"
dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınamış ve acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.




#BM
#Antonio Guterres
#İsrail

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