İsrail, Ortadoğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i “istenmeyen adam” ilan ederek ülkeye girişini yasakladı.
Terör devleti İsrail'in eli kanlı bakanı Israel Katz, bölgedeki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.
Guterres'in ülkeye girişinin de yasaklandığı aktarılan açıklamada, kararın, BM Genel Sekreteri'nin İran'ın dünkü füze saldırısının ardından yaptığı açıklama nedeniyle alındığı ifade edildi.
BM Genel Sekreteri'nin dün yaptığı açıklamada, atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" kaydedildi.
Guterres 'acil ateşkes' çağrısı yapmıştı
BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınamış ve acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.